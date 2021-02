KNVB: amateurclubs lopen miljoenen NOW 3 mis door verkeerde referentiemaand

Voetbalbond KNVB heeft de financiële gevolgen voor amateurvoetbalverenigingen op een rij gezet van het mislopen van loonsteun via de NOW 3-regeling. De bond pleit voor een tegemoetkoming van de clubs en noemt het mislopen van de steun ‘een extra en onnodige financiële strop in een tijd dat het water bij veel verenigingen al aan de lippen staat als gevolg van de coronabeperkingen.’

Referentiemaand

Een deel van de amateursportverenigingen die eerder aanspraak konden maken op loonsteun via de NOW-regeling loopt die steun bij NOW 3 mis. Dat meldde Accountancy Vanmorgen in november vorig jaar al naar aanleiding van ervaringen van accountants. De referentiemaand is namelijk juni 2020, maar omdat amateursportverenigingen in de zomermaanden vaak geen inkomsten hebben staan trainers soms in de maanden juni en juli niet op de loonlijst, terwijl ze wel in dienst zijn. Het overeengekomen jaarloon wordt in dat geval in 10 termijnen betaald en het loon in referentiemaand juni is dan nihil.

2 miljoen misgelopen

De KNVB liet Accountancy Vanmorgen in november vorig jaar desgevraagd weten dat nog moest worden uitgezocht hoe groot het probleem voor de amateurverenigingen is. Inmiddels heeft de bond dat gedaan en wordt gemeld dat naar schatting ruim 20% van alle amateurvoetbalverenigingen in Nederland NOW 3.0 compensatie misloopt. Het gaat om 600 tot 700 verenigingen die een of meerdere trainers in loondienst hebben. De misgelopen vergoeding bedraagt gemiddeld 3.500 euro per vereniging, meldt de KNVB. De regel zou het amateurvoetbal in totaal ruim 2 miljoen euro kosten.

‘Weeffout’

De KNVB noemt de referentiemaand een ‘onnodige’ en ‘bureaucratische’ regel. ‘De verenigingen lopen de beschikbare compensatie buiten hun schuld om mis door een weeffout in het NOW-toewijzingssysteem’, meldt de bond op de eigen site. ‘Een wijziging van de peilmaand naar bijvoorbeeld april 2020 zou voor de gedupeerde verenigingen een oplossing zijn’.

Oproep

De KNVB heeft het probleem onder de aandacht gebracht bij het UWV en de ministeries van SZW en VWS, maar na meerdere gesprekken is er helaas nog geen oplossing, meldt de bond. De KNVB doet het kabinet daarom een oproep om dit te herstellen. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Door de coronamaatregelen zijn wedstrijden al maandenlang niet toegestaan en kantines waren het afgelopen jaar meer dicht dan open, inkomsten blijven uit. Het kabinet bepaalt de maatregelen die nodig zijn om het aantal coronabesmettingen tegen te gaan en organisaties die hierdoor inkomsten mislopen worden in de loonkosten gecompenseerd. Tenzij je te maken krijgt met deze bureaucratische regel, dan krijg je namelijk helemaal niets. Daar wordt tot nu toe overheen gestapt, maar het leed wordt daar niet minder van. Deze onnodige regel kost het toch al geplaagde amateurvoetbal in totaal ruim 2 miljoen euro. Nu de omvang hiervan bekend is, roep ik het kabinet op om dit te repareren voordat mede hierdoor onherstelbare schade ontstaat.”