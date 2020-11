Amateursporters dreigen buiten de boot te vallen bij NOW 3

Een deel van de amateursportverenigingen die eerder aanspraak konden maken op loonsteun via de NOW-regeling loopt die steun in de onlangs opengestelde nieuwste NOW-ronde mogelijk mis. De referentiemaand voor alledrie de tijdvakken is namelijk juni 2020. Maar omdat amateursportverenigingen in de zomermaanden vaak geen inkomsten hebben staan trainers soms in de maanden juni en juli niet op de loonlijst, terwijl ze wel in dienst zijn. Het overeengekomen jaarloon wordt in dat geval in 10 termijnen betaald en het loon in referentiemaand juni is dan nihil.

Sportclubs die met zo’n constructie werken en eerder wel in aanmerking kwamen voor loonsteun via NOW 1 en 2 dreigen daardoor nu bij NOW 3 buiten de boot te vallen. Daarmee zit er mogelijk een hiaat in de regeling, zoals dat eerder het geval was bij seizoensarbeid. In de eerste NOW-regeling was aanvankelijk geen rekening gehouden met seizoenspatronen bij sommige bedrijven, vooral in de land- en tuinbouw. In mei kondigde het kabinet aan dat te herstellen.

Bezwaarschrift en brief aan minister

216 Accountants en Adviseurs in Zwolle heeft al ervaring met een sportclub die bij NOW 1 en 2 voor loonsteun in aanmerking kwam en nu niet, vertelt vestigingsleider Henk ten Hove. “Wij liepen er vorige week meteen tegenaan bij het indienen van een aanvraag voor een voetbalvereniging die klant bij ons is. We dachten: we vragen gewoon aan en kijken wat er gebeurt. Binnen twee dagen kregen we bericht van het UWV dat de aanvraag was afgewezen.” Het UWV raadde de voetbalvereniging vervolgens zelf aan om een bezwaarschrift in te dienen, vertelt Ten Hove, “omdat het een situatie is die vergelijkbaar is met die van seizoenswerkers eerder.” Het accountantskantoor en de klant hebben dat inmiddels gedaan, “maar we sturen ook een brief aan minister Koolmees om dit onder de aandacht te brengen en te vragen of hij de regeling wil herzien.”

Omvang probleem nog niet duidelijk

Ten Hove denkt dat het probleem met de NOW 3 bij heel veel sportverenigingen speelt. “Ik zit zelf in de voetbalwereld en daar is het heel gebruikelijk dat je gedurende 10 maanden inkomsten hebt als vereniging.” Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kon woensdag nog niet op de kwestie reageren. “We gaan het eerst even goed bekijken”, meldt een woordvoerder. Ook voetbalbond KNVB laat weten nog uit te zoeken in hoeverre het probleem bij amateurclubs aan de orde is.

Bij hockeybond KNHB zijn er nog geen signalen over binnengekomen, vertelt woordvoerder Clarinda Sinnige. “Vooralsnog herkennen wij dit beeld niet. Binnen de hockeysport is het allereerst zo dat als trainers geen loon ontvangen in de zomerperiode dat dat dan veelal gaat om de maanden juli en augustus (en dus niet om juni en juli). Daarnaast leert navraag dat er ook verenigingen zijn die, om de kosten te spreiden, inmiddels juist werken met 12 in plaats van 10 termijnen.” Bij tennisbond KNLTB wordt het beeld niet herkend, laat woordvoerder Ellen Julius weten. “Er is maar een klein deel van de tennistrainers in loondienst bij een vereniging. Het komt dus niet veel voor. De meeste werken als zzp-er of zijn aangesloten bij een tennisschool.”