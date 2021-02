Strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude Leidse ondernemer

De FIOD heeft een 51-jarige ondernemer aangehouden die in de gemeente Leiden woont. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een boekenonderzoek door de Belastingdienst, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Aangiften omzetbelasting

De aanhouding vond plaats op maandag 22 februari. Het vermoeden is dat de ondernemer aangiften omzetbelasting onjuist heeft ingediend en aangiften omzetbelasting niet heeft ingediend bij de fiscus. De Nederlandse schatkist is hierdoor volgens de FIOD benadeeld voor een bedrag van circa 620.000 euro.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.