Overleden bestuursvoorzitter kantoor landsadvocaat blijkt fraude te hebben gepleegd

Pels Rijcken, het advocaten- en notarissenkantoor van de landsadvocaat, is in een bizar financieel schandaal verwikkeld geraakt. De in november vorig jaar overleden bestuursvoorzitter Frank Oranje blijkt jarenlang miljoenen van cliënten te hebben weggesluisd, is onder meer uit onderzoek van de FIOD naar voren gekomen. Oranje is kort nadat de fraudeverdenkingen aan het licht kwamen overleden, meldt het kantoor in een verklaring. Pels Rijcken ‘is geschokt door het gedrag van Oranje en begrijpt niet wat hem heeft bewogen. Hij heeft het vertrouwen dat in hem als notaris is gesteld, ernstig beschaamd’, laat het kantoor weten.

Onderzoek naar de jegens Oranje gerezen verdenkingen wijst uit dat hij in drie dossiers jarenlang substantiële bedragen heeft onttrokken en overgeboekt naar rekeningen buiten Pels Rijcken. De onttrokken gelden zijn inmiddels aangezuiverd en er wordt voor gezorgd dat die snel alsnog de rechthebbenden bereiken, laat het kantoor weten.

Geïnformeerd door OM

In september 2020 is Pels Rijcken door het OM geïnformeerd dat Oranje onderwerp was van strafrechtelijk onderzoek, meldt het kantoor. Hij heeft zijn functies toen onmiddellijk neergelegd. Pels Rijcken heeft hem direct de toegang tot kantoor en systemen ontzegd en heeft hem geschorst. Zijn zaken zijn door andere kantoorgenoten overgenomen. Pels Rijcken is als kantoor nadrukkelijk geen verdachte en er is geen enkele aanwijzing dat andere medewerkers van Pels Rijcken hierbij zijn betrokken. Pels Rijcken heeft ook zelf aangifte gedaan tegen Oranje.

Onderzoek Deloitte

Pels Rijcken heeft vanzelfsprekend volledige medewerking verleend aan het strafrechtelijk onderzoek naar Oranje en heeft direct de relevante toezichtsautoriteiten geïnformeerd, laat het bedrijf in de verklaring weten. Ook heeft Pels Rijcken meteen een extern onderzoek door Deloitte Forensic & Dispute Services laten instellen om de onderste steen boven te krijgen. Uit de eerste onderzoeksresultaten werd duidelijk dat sprake was van fraude. Oranje heeft over zijn handelen geen uitleg willen geven aan Pels Rijcken.

‘Geraffineerd frauduleus handelen’

Het eigen onderzoek is inmiddels nagenoeg afgerond. Gebleken is dat Oranje substantiële bedragen via omwegen naar privérekeningen heeft gesluisd, meldt het kantoor. De overboekingen hebben over een periode van vele jaren plaatsgevonden en hebben betrekking op derdengeldenrekeningen in drie specifieke, reeds gesloten ondernemingsrechtelijke dossiers die door hem als escrow-agent werden beheerd. Hij heeft deze overboekingen door geraffineerd frauduleus handelen, waaronder valse documenten, een regulier voorkomen gegeven waardoor dit bij kantoor en bij de rechthebbenden op de gelden onopgemerkt is gebleven, licht Pels Rijcken toe. Om elk risico op dergelijke misleiding in de toekomst uit te sluiten zijn de interne beheersmaatregelen daarop aangescherpt in overleg met Deloitte.

Met de executeur-testamentair van de nalatenschap vindt constructief overleg plaats over vergoeding van de door Pels Rijcken geleden schade.