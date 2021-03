Bijtelling auto van de zaak na 60 maanden in 2021

De bijtelling die de werknemer betaalt voor het privégebruik van de auto van de zaak is 60 maanden geldig. Wat gebeurt er na deze vijf jaar met de bijtelling? Met name voor hybride en volledig elektrische modellen is dat een interessante vraag.

De auto die voordelig was in de bijtelling, kan nu een bijtelling van 22 procent of 25 procent krijgen. Het bijtellingstarief van 22 procent geldt voor alle auto’s vanaf 2017.

Twee voorbeelden:

1 Plug-in hybride

Als de auto CO2-uitstoot heeft, maakt de Belastingdienst geen onderscheid in hoeveelheid CO2-uitstoot. Alle auto’s met uitstoot verliezen na 60 maanden het volledige bijtellingsvoordeel dat destijds gold. Berijders betalen na 60 maanden het standaardtarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet. Voor auto’s uit 2015 bedraagt de bijtelling 25 procent over de catalogusprijs.

Stel een werknemer rijdt een Mitsubishi Outlander PHEV uit 2016 met een cataloguswaarde van € 48.990. Deze had 7 procent bijtelling en de werknemer betaalde, met een belastingschijf van 49,5 procent een maandelijkse netto bijtelling van € 141,46.

In 2021 wordt dit:

€ 48.990,- x 25 procent = € 12.247,50

€ 12.247,50 : 12 maanden = € 1.020,63 bruto bijtelling per maand

€ 1.020,63 x 49,5% = € 505,21 netto bijtelling per maand

2 Volledig elektrische auto

Dit type auto heeft nog wel een bijtellingsvoordeel, namelijk 10 procent op het destijds geldende standaardtarief tot € 40.000 en een tarief van 25 procent voor het restbedrag. Dit betekent dat berijders van EV’s waarbij de 60 maanden vaste periode afloopt in 2021, een bijtellingspercentage van 15 procent gaan betalen over de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde.

Over het overige deel betaalt de werknemer het standaard percentage van 25 procent.

Stel de werknemer rijdt een Tesla Model S (85D) uit 2016 met een catalogus prijs van € 96.000. Ervan uitgaande dat de bruto bijtelling volledig valt in de hoogste belastingschrijf van 49,5 procent was de netto maandelijkse bijtelling € 158,40.

In 2021 wordt de bijtelling van de zelfde auto:

15 procent (10 procent korting op 25 procent) over € 40.000 = € 6.000

Plus 25 procent over € 56.000 = € 14.000

De werknemer betaalt met ingang van 1 april 2021 € 20.000 bruto per jaar ofwel € 1666,67 bruto per maand.

€ 1666,67 x 49,5 procent = € 825 netto bijtelling per maand.

Minder aantrekkelijk

Een auto met bijtellingsvoordeel is na 60 maanden een stuk minder aantrekkelijk dan daarvoor. Het bijtellingsvoordeel is al opgebruikt in de eerste vijf jaar. Na deze 60 maanden geldt het normale bijtellingstarief.

Het bijtellingsvoordeel is een stimulering om minder CO2 uit te stoten. Met ingang van 1 januari 2026 vervalt dit voordeel voor iedereen.

Bron: VZR.nl