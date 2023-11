Dit jaar nog 27 miljoen subsidie beschikbaar voor nieuwe elektrische auto’s

Een tweedehands elektrische auto kopen met subsidie is meer in trek dan een nieuwe niet-fossiele bolide aanschaffen met overheidssponsoring: de jaarlijkse subsidiepot voor gebruikte EV’s is inmiddels leeg. Voor nieuwe elektrische auto’s is nog 27 miljoen euro beschikbaar.

Met de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (Sepp) zijn er dit jaar 16.200 gebruikte elektrische auto’s gekocht. Het beschikbare subsidiebudget van 32,4 miljoen euro is sinds 19 november op. Dat bedrag was anderhalf keer meer dan vorig jaar; dit jaar was per gebruikte auto 2.000 euro beschikbaar. Het budget gold voor zowel koop als private lease.

Op 9 januari kunnen particulieren weer een aanvraag doen voor 2.000 euro subsidie voor koop- of leaseovereenkomsten die zijn gesloten op of na 1 januari 2024. Ook mag de gebruikte elektrische personenauto niet eerder dan 1 januari 2024 op naam staan van de aanvrager.

Veel minder animo voor nieuwe EV

Dit jaar zijn er tot nu toe ruim 13.000 nieuwe elektrische personenauto’s met subsidie gekocht of geleaset. De subsidie is daar 2.950 euro per auto; de pot is echter nog lang niet leeg: er is nog 27 miljoen euro over, goed voor ruim 9.000 nieuwe elektrische personenauto’s. De animo is daarmee een stuk lager dan vorig jaar: toen was er in mei al geen subsidie meer aan te vragen voor een nieuwe stekkerauto.