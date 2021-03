Efficiënter btw-aangifte doen met Service Overeenkomsten

Efficiënt samenwerken met je klant, voor accountants en administratiekantoren is dit een aantrekkelijk streven. Om je werk goed te kunnen doen, ben je immers afhankelijk van de input die je krijgt van je klant. Zeker voor de btw-aangifte. De grote vraag is: hoe zorg je voor meer efficiency in die samenwerking zodat je bijvoorbeeld je werk beter kunt spreiden of minder tijd kwijt bent aan het nabellen van je klanten? In dit blog lees je hoe je efficiënter kunt samenwerken door middel van de Service Overeenkomsten in Twinfield Samenwerken.

Wat zijn Service Overeenkomsten?

Service Overeenkomsten zijn eigenlijk de diensten die je aanbiedt aan je klanten, met de daaronder liggende taken om betreffend proces tijdig samen met je klant af te ronden. Afspraken als ‘wie doet wat, wanneer en met welk doel’. Het zijn afspraken die je met je klanten maakt over jullie samenwerking en die je nu waarschijnlijk in een contract vastlegt. Met nog eventueel de taken die uitgevoegd moeten worden in Excel. Het grote verschil is dat je met Service Overeenkomsten deze afspraken ook concreet maakt, digitaliseert en koppelt aan een werkproces.

Voorbeeld Service Overeenkomst: de btw-aangifte

Een voorbeeld van een Service Overeenkomst is die voor de btw-aangifte. De btw-aangifte is typisch zo’n terugkerende verplichting voor iedere ondernemer. Maar er zijn maar weinig ondernemers die precies weten wie wat wanneer moet doen. Giet je dit aangifteproces in een Service Overeenkomst, dan vertaal je het naar een concreet digitaal samenwerkingsplan waarmee je je klant laat zien welke stappen door wie precies gezet worden om btw-aangifte te doen. Bijvoorbeeld welke documenten wanneer nodig zijn en wie die aanlevert of uploadt. Het grote voordeel van deze manier van samenwerken is dat je klant zich nooit meer hoeft af te vragen wie wat wanneer moet doen om zijn btw aan te geven.

Zo ziet het eruit:



Standaardiseren en optimaliseren

Wanneer je met Service Overeenkomsten wilt werken, dan helpt het je om de werkprocessen binnen je kantoor te standaardiseren en vervolgens optimaliseren. Lees hier meer over in dit blog: Efficiënt samenwerken met Service Overeenkomsten

Kort samengevat bieden Service Overeenkomsten je de mogelijkheid om efficiënter samen te werken doordat:

alle betrokkenen precies weten wie wat doet en wanneer

je bottlenecks signaleert waarna je de interne productiviteit kunt verhogen

je inzicht krijgt welke services je aan welke klanten aanbiedt en welke niet

je je klanten helpt zich te houden aan hun afspraken via automatische reminders

Bron: Twinfield

Over Twinfield Samenwerken.

Twinfield Samenwerken is een pakket waarmee je als accountant gestructureerder kunt werken en sneller kunt schakelen met collega’s en klanten. Dankzij een uniform en transparant werkproces met automatische taken en reminders helpt Twinfield Samenwerken je beter te sturen op deadlines en gemakkelijk te communiceren met klanten. Twinfield is een onderdeel van Wolters Kluwer Tax & Accounting.