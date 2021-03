Nieuw belastingakkoord Nederland en Duitsland

Nederland en Duitsland hebben afspraken gemaakt over het heffingsrecht over (kortdurende) socialezekerheidsuitkeringen en over het tegengaan van belastingontwijking.

Met het protocol wordt de verdeling van heffingsrechten over bepaalde socialezekerheidsuitkeringen aangepast. Het gaat hierbij onder andere om het zogenoemde Krankengeld en Elterngeld. Hiermee wordt bereikt dat in alle gevallen het land dat de socialezekerheidsuitkering verstrekt, deze ook mag belasten. Deze regel zorgt er daarmee onder meer voor dat Duitse netto-socialezekerheidsuitkeringen niet in Nederland belast worden terwijl deze in Duitsland vrijgesteld zouden zijn.

BEPS

Daarnaast hebben Duitsland en Nederland afspraken gemaakt om belastingontwijking tegen te gaan. Nederland en Duitsland verkennen los van dit wijzigingsprotocol nog of het mogelijk is om voor de thuiswerkdagen van grensarbeiders een specifieke regeling in het belastingverdrag overeen te komen. Nederland heeft met Duitsland wel al tijdelijke afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen in coronatijd.