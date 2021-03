Visma-bedrijven Comandi en Visionplanner bundelen krachten

Visionplanner en Comandi bundelen vanaf 1 april hun krachten en gaan intensief samenwerken. Dat meldt Visma, waar beide bedrijven sinds medio 2020 onderdeel van zijn. Comandi levert geavanceerde dashboarding en business analytics software in de accountancymarkt en aan MKB-ondernemers. Visionplanner is met software voor dashboarding, jaarrekeningen en fiscale aangiftes actief op dezelfde markt.

Beide organisaties houden onverminderd focus op de ontwikkeling van hun producten. “Op termijn zal de samenwerking op het gebied van kennisdeling, productontwikkeling en innovatie ten gunste komen van klanten van beide bedrijven”, laat Visma weten. “De kracht van de combinatie op het gebied van business analytics en financiële rapportage is een cruciale component in de Visma Connected Experience voor accountants.”

Comandi

Dewi Vermeulen, managing director van Comandi: “Binnen de Visma groep kwamen we vaker met elkaar in contact. Het werd steeds duidelijker dat we een gedeelde missie hebben met de transformatie van data naar inzicht: bijdragen aan het succes van ondernemers! Door deze samenwerking krijgen we nog meer slagkracht, bijvoorbeeld voor uitbreiding van onze scenarioplanning en mogelijkheden met operationele data. We creëren hiermee nieuwe kansen voor onze klanten en teams.”

Visionplanner

“Beide softwareproducten vullen elkaar goed aan” vervolgt Gert Kwetters, managing director van Visionplanner. “De dashboard oplossingen hebben beide unieke, sterke eigenschappen. Daarnaast zijn de checklist- en jaarrekeningmodules van Visionplanner een mooie aanvulling op de business analytics van Comandi. De binnenkort te lanceren fiscale en benchmark oplossingen maken de combinatie alleen nog maar sterker”. Zoveel mogelijk doen met dezelfde data is het devies van beide partijen.

Visma

John Reynders, Visma’s Area Director Benelux bevestigt dat de Visma-strategie is om bedrijven onafhankelijk te laten opereren. “In dit geval was het echter logisch om Comandi en Visionplanner dichter bij elkaar te brengen. Deze combinatie biedt heel veel extra mogelijkheden voor het versnellen van onze ambities en het drijven van verdere innovatie in de accountancymarkt.”