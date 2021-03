Kwart van Brits mkb stopt handel met EU

Ruim een op de vier Britse mkb-bedrijven is sinds de brexit tijdelijk of definitief gestopt met het exporteren van goederen of diensten naar de EU. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie FSB.

De Britse tegenhanger van MKB-Nederland deed onderzoek onder ruim 1.400 kleinere bedrijven. Van die groep heeft 23% besloten tijdelijk geen zaken meer te doen met klanten in de EU. Daarnaast heeft 4% al besloten definitief de hendel met EU-landen te stoppen. Nog eens 11% overweegt dat ook te doen. Eenzelfde percentage heeft een vestiging in de EU geopend of overweegt dat te doen. Een op de elf denkt aan het opzetten van opslagfaciliteiten in de EU of Noord-Ierland om de handel te vergemakkelijken.

Eindeloos vasthouden van zendingen

Het grootste deel van de achterban (70%) heeft te maken gehad met vertraagde leveringen van of naar de EU. De vertragingen duren in 36% van de gevallen langer dan twee weken. Een op de drie bedrijven heeft zelfs te maken gehad met zoekgeraakte zendingen, een ongeveer even grote groep kampt met goederen die voor onbepaalde tijd worden vastgehouden bij de grens. Bovendien heeft meer dan de helft professionele hulp ingeroepen bij het doorploegen van de papierwinkel die met de post-brexit-handel gepaard gaat.

De FSB roept het Britse kabinet op om een drempel van 1.000 pond in te stellen voor het heffen van invoertarieven en belastingen op zowel import- als exportgoederen. De organisatie wil ook dat de overheid ‘ambitieuze’ vrijhandelsovereenkomsten gaat sluiten met de VS en snelgroeiende economieën.