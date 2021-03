Exact mkb monitor: accountants gemiddeld na 31,68 dagen betaald

De gemiddelde betalingstermijn aan het mkb blijft krimpen, concludeert Exact in de mkb monitor. De huidige gemiddelde betalingstermijn ligt wel nog licht hoger (32,32 dagen) dan het wetsvoorstel ‘Wet Betaaltermijnen’ dat staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken onlangs voorstelde in de Tweede Kamer. Met dat voorstel moeten grote bedrijven de rekeningen van hun mkb-leveranciers sneller gaan betalen: niet meer wettelijk binnen 60, maar binnen 30 dagen.

Bouwbedrijven gaan aan kop

In de mkb monitor houdt Exact bij hoelang het duurt voordat facturen met een standaard betalingstermijn van dertig dagen worden voldaan. Kijkend naar de verschillende sectoren in het mkb, dan valt op dat bouwbedrijven op dit moment gemiddeld het snelst (29,74 dagen) betaald worden. In de mkb monitor wordt onderscheid gemaakt tussen vijf sectoren. De gemiddelde betalingstermijn per sector verschilt nogal:

Accountants: 31,68 dagen

Bouw: 29,74 dagen

Handel: 31,13 dagen

Horeca: 35,62 dagen

Productie: 33,46 dagen

Zakelijke & ICT dienstverlening: 32,70 dagen

Hoewel de betalingstermijn sinds het begin van de tweede lockdown weer iets omhoog gaat, is de algehele tendens van de afgelopen drie jaar (sinds april 2018) dat bedrijven hun rekeningen steeds sneller betalen. Met name bij de sectoren Handel (van 32,24 naar 31,13 dagen), Accountancy (van 33,57 naar 31,68 dagen), Productie (van 35,38 naar 33,46 dagen) en Zakelijke & ICT Dienstverlening (van 33,44 naar 32,70 dagen) gaat het dus al beter. Voor de Horeca en de Bouw is het een exceptioneel jaar geweest, daar zijn de termijnen respectievelijk omhoog gegaan van 30,38 naar 35,62 dagen (horeca) en van 28,19 naar 29,74 dagen (bouw).

Meldpunt Achterstallige Betalingen

Houdt een bedrijf zich niet aan de wettelijke termijn, dan is het verplicht een wettelijke rente à 8 procent te betalen. Dit is een stok achter de deur voor de kleinere ondernemer, die over het algemeen een kleinere financiële buffer heeft. In januari van dit jaar opende de Autoriteit Consument & Markt (ACM) van de overheid al een anoniem Meldpunt Achterstallige Betalingen.

“Bedrijven betalen elkaar sneller dan een paar jaar geleden”, aldus Paul Ramakers, CEO van Exact. “Intuïtief zou je denken dat in een crisissituatie, waarin bedrijven het zwaar hebben, facturen langer onbetaald blijven. Maar dat is – uitzonderingen daargelaten – overall niet wat de data laten zien.”

mkb monitor van Exact