Veel ondernemers vragen hulp vanwege financiële problemen

Duizenden ondernemers zoeken hulp vanwege financiële problemen, signaleert de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Het aantal ondernemers dat naar het nummer 0800-8115 belt voor hulp bij geldzorgen neemt elke maand toe. Ook via de digitale test op Geldfitzakelijk.nl vallen de grote problemen op. Dit is aanleiding voor een nauwere samenwerking met de Kamer van Koophandel om ondernemers in zwaar weer te adviseren, meldt NSR.

Financiële fitheidstest

Geldfitzakelijk.nl werd in oktober 2020 gelanceerd. Sindsdien hebben ruim 12.000 ondernemers de digitale financiële fitheidstest op Geldfitzakelijk.nl ingevuld. Meer dan de helft van deze ondernemers heeft het financieel zo zwaar dat ze er zelf niet meer uitkomen. Ze trekken aan de bel en vragen daadwerkelijk hulp. De ondernemers worden doorgeleid naar bijvoorbeeld het programma Zwaar Weer van de Kamer van Koophandel, schuldhulploketten in de gemeente of speciale zzp-adviseurs. De NSR benadrukt hoe belangrijk het is om bij geldzorgen snel de stap te zetten naar hulp. Alleen zo kan je voorkomen dat geldzorgen kunnen uitgroeien tot armoede en schulden.

Samenwerking Kamer van Koophandel

Geldfitzakelijk.nl en de Kamer van Koophandel hebben besloten om nauw te gaan samenwerken om ondernemers in zwaar weer te adviseren. Van de 12.000 ondernemers die een digitale test deden zijn er veel ondernemers doorverwezen naar het Kamer van Koophandel Adviesteam 0800-2117. Dat bracht deze twee organisatie ertoe om meer met elkaar samen te werken.