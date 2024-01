‘Een op vijf zzp’ers is technisch failliet’

De coronacrisis lijkt al een tijdje achter ons te liggen, maar veel ondernemers kampen nog met de gevolgen ervan, waarschuwt Jacqueline Zuidweg, die mkb’ers met financiële problemen bijstaat. Van de kleine zelfstandigen is een op de vijf technisch failliet, stelde ze zaterdag in radioprogramma WNL in de Kantine.

‘De impact van de coronacrisis op het mkb is enorm. We lezen af en toe nog een bericht over coronaschulden die moeten worden terugbetaald, maar we onderschatten hoe groot die groep is. En door de hogere kosten zijn de marges gezakt.’ Zuidweg, voormalig Zakenvrouw van het Jaar, helpt met haar bedrijf Zuidweg & Partners ondernemers die in zwaar weer zitten. ‘Het is verdrievoudigd qua drukte en dit is nog maar het begin.’ Volgens Zuidweg verkeert 10 procent van het mkb in zwaar weer. ‘Van de kleine zelfstandigen is 20 procent technisch failliet. Dat lees je niet terug in de faillissementscijfers, want een zzp’er kan niet eens faillissement aanvragen.’

Loterij als laatste redmiddel

Tienduizenden ondernemers kampen nog met een coronaschuld. ‘Sommigen hebben nog een poging gedaan om toch te voldoen aan die coronabetalingsregeling, maar vervolgens kunnen ze niet voldoen aan de lopende verplichtingen.’ Zuidweg roept ondernemers die in de knel zitten, op om met de fiscus te gaan praten. Die biedt volgens haar een luisterend oor. ‘Maar je moet wel open en eerlijk zijn.’ Volgens haar zijn veel ondernemers niet bekend met de mogelijkheden voor hulp. Sommigen proberen uit de problemen te komen door mee te doen aan loterijen. ‘Ze denken: hoe moet ik anders die schuld regelen? Dat is puur het niet weten hoe je het kunt regelen.’

Zuidweg verwijst naar een hulpmiddel als Geldfit Zakelijk, dat gratis ondersteuning biedt. Ze vindt ook dat de Belastingdienst aan het begin van de coronacrisis traag heeft gereageerd. ‘Het is een mammoettanker. Die stuur je niet zomaar bij.’

Luister hier de uitzending terug (vanaf minuut 35:00)