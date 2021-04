Koolmees: gemeenten moeten ruimhartiger omgaan met TONK

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat gemeenten ruimhartiger moeten omgaan met de TONK-regeling, heeft hij aan de Tweede Kamer gemeld.

Eerder deze week werd duidelijk dat er veel minder gebruik wordt gemaakt van de nieuwe TONK-regeling dan gemeenten hadden verwacht. Enkele belangenorganisaties van ondernemers gaven daarbij aan dat er zo weinig gebruik wordt gemaakt van de steunregeling omdat de regels te streng zijn.

Zorgen Kamer

Verschillende partijen in de Kamer vinden dat nu teveel mensen achter het net vissen en ook dat er te grote verschillen bestaan tussen gemeenten. Een deel van de Kamer vindt ook dat de partnertoets zou moeten verdwijnen. Minister Koolmees erkende deze week tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer dat er tot nu toe veel minder aanvragen zijn gedaan dan was voorzien. De demissionaire minister is nog aan het onderzoeken hoe dat komt en benadrukte dat er een ruim budget is.

Beleidsruimte gemeenten, aanvullende steun in de maak

Koolmees wees er bovendien op dat de TONK pas een maand bestaat en dat het kabinet er bewust voor heeft gekozen gemeenten beleidsruimte te geven. Het kabinet werkt bovendien nog aan een aanvullend steunpakket. Koolmees verwacht dat dat in de tweede helft van deze maand klaar is.

Bron: NOS