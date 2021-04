‘Veel minder TONK-steun aangevraagd dan verwacht, regels te streng’

Er wordt veel minder gebruik gemaakt van de nieuwe TONK-regeling dan gemeenten hadden verwacht. Enkele belangenorganisaties geven aan dat er zo weinig gebruik wordt gemaakt van de steunregeling omdat de regels te streng zijn.

TONK

Als sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, kunnen huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK. De TONK is sinds maart aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd. Dat verschilt per gemeente. Ook maken gemeenten verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de vergoeding. Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen ruimhartig te zijn in het toekennen van de TONK. Aanvragers kunnen dan ook bij de eigen gemeente terecht voor nadere informatie. Ongeacht de startdatum in de eigen gemeente kan de TONK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd.

Beperkt gebruik regeling, strenge voorwaarden

“Tot nu toe gaat het om duizenden aanvragen landelijk en we hadden toch wel op tienduizenden aanvragen gerekend”, zegt Peter Heijkoop van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tegen de NOS. De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) en artiestenvakbond Kunstenbond zeggen dat er zo weinig gebruik van wordt gemaakt omdat de regels te streng zijn. Cristel van de Ven van de VZN: “Deze regeling gaat geen hulp brengen, de voorwaarden zijn wederom pittig en ook zijn er heel veel verschillen tussen gemeenten. De ene gemeente zegt dat je je spaargeld eerst moet opeten tot 6000 euro, de andere tot 30.000 euro.”

“Veel van onze leden, vaak koppels, zijn van modaal naar bijstandsniveau gezakt”, zegt Anne-Marie Harmsen van de Kunstenbond. “De eerste TOZO-regeling voor zelfstandigen was goed, die had geen partnertoets. Maar de TOZO’s erna wel en dat bracht veel ellende. De TONK moest daarvoor een oplossing zijn, maar die heeft vaak dezelfde grondslag. Ook voor de TONK kom je vaak niet in aanmerking met een werkende partner of als je net boven bijstandsniveau uitkomt. Dit is een nijpend probleem.”

Bron: NOS