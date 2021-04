Familiebedrijf vreest belastingplan nieuw kabinet

Uit onderzoek van KPMG zou blijken dat de verhoging van de overdrachtsbelasting zeer schadelijk is voor het Nederlandse familiebedrijf. Een derde vreest voor het voortbestaan, een kwart overweegt gedwongen verkoop.

BOR en DSR

Hierover schrijft het Financieele Dagblad. Kinderen die het familiebedrijf van hun ouders voortzetten, betalen op dit moment ongeveer 3,4% belasting zodra zij het bedrijf door vererving of schenking in handen krijgen. Dat schiet omhoog naar circa 41,5% als de huidige belastingregelingen voor bedrijfsopvolging volledig verdwijnen. Het gaat dan om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR).

Cadeautjes

De BOR biedt een ruime vrijstelling in de schenk- en erfbelasting. Met de DSR stellen opvolgers de inkomstenbelasting over schenkingen en erfenissen uit. Ambtenaren van Financiën spraken vorig jaar van een ‘cadeau-effect’, omdat een groot deel van de fiscale faciliteiten overbodig zou zijn om de continuïteit van bedrijven te waarborgen. Uit onderzoek is gebleken dat bij 75% van de bedrijfsopvolgingen voldoende geld in de privé- nalatenschap zit om de schenk- of erfbelasting over het ondernemingsvermogen te betalen. In het rapport Bouwstenen voor een beter belastingstelsel adviseren de ambtenaren toelating tot de faciliteiten scherper af te bakenen en de tegemoetkomingen te versoberen.

FBNed

Uit onderzoek KPMG in opdracht van FBNed, een belangenorganisatie voor familiebedrijven, zou blijken dat de belastingdruk kan vertienvoudigen naar 41,5%. Een derde van de ondervraagde familiebedrijven vreest voor het voortbestaan van hun onderneming als die tegemoetkomingen verdwijnen. Een kwart zegt dan gedwongen verkoop te overwegen en 14% zegt dan uit Nederland te vertrekken. Meer dan de helft voorziet dat meer belasting betalen leidt tot minder werkgelegenheid en minder innovatie. De timing van het onderzoek is niet toevallig. Tijdens de formatie zal er zeker over de fiscale faciliteiten voor familiebedrijven gesproken worden.

Niet overtuigd

Wetenschappers zijn minder overtuigd van de noodzaak van belastingregelingen voor opvolging. Hoogleraar overheidsfinanciën en economie Bas Jacobs vindt dat de opvolgingsfaciliteiten onmiddellijk moeten worden geschrapt. De regelingen vormen volgens hem een prikkel om geen winst uit te keren, zodat directeuren-grootaandeelhouders ook geen belasting hoeven te betalen in box 2 van de inkomstenbelasting. Hoogleraar fiscale economie en wetenschappelijk adviseur van BDO Belastingadviseurs Edwin Heithuis ziet het liefst de hele schenk- en erfbelasting verdwijnen.

Bron: FD

