BDO zet adviestak op voor digitale transformatie

BDO Accountants & Adviseurs heeft een nieuwe adviestak opgezet, gericht op het helpen van organisaties met de digitale transformatie.

Het nieuwe bedrijfsonderdeel BDO Digital speelt in op de groeiende behoefte aan digitale transformatie onder organisaties, aldus het bedrijf. ‘BDO Digital ondersteunt organisaties, van middelgrote (familie)bedrijven tot de publieke sector, in deze transformatie in het risk- en finance-domein. Het helpt hiermee organisaties toekomstbestendig te blijven en het maximale uit beschikbare technologie te halen.’

Mens blijft essentieel

Technologie, zoals data-analyse en artificial intelligence, wordt al langer toegepast bij het oplossen van klantvraagstukken, voegt BDO daaraan toe. ‘De laatste jaren neemt niet alleen de frequentie van klantvragen waarbij technologie een rol speelt toe, ook worden de vraagstukken steeds complexer. Daarnaast zijn organisaties continu in beweging. Deze ontwikkelingen vragen om het digitaliseren van processen op basis van een integrale benadering, met aandacht voor zowel technologie als mens. Kennis van technologie, de branche, maar ook van veranderkunde is noodzaak bij digitalisering. Menselijke vaardigheden blijven essentieel’, aldus John Hijmans, partner BDO Digital.

Risicomanagement meer strategische waarde

Volgens hem zit de toegevoegde waarde van BDO Digital met name in risicotransformatie. ‘Datagedreven risicomanagement zorgt ervoor dat je als organisatie betere besluiten kunt nemen. Door de datastromen vanuit onder andere finance-, risk-, compliance- en operationele processen te combineren, ontstaan nieuwe inzichten en kunnen nieuwe risico’s worden geïdentificeerd. Daarnaast kan data-analyse ervoor zorgen dat de risicofunctie meer voorspellend wordt dan detecterend, zoals nu vaak nog het geval is. Hierdoor krijgt risicomanagement nog meer strategische waarde voor directies.’

Bij het nieuwe bedrijfsonderdeel werken ruim 250 technologie- en dataspecialisten.