Tweede Tozo-voorschot donderdag uitgekeerd

Vandaag zijn aan gemeenten de beschikkingen verzonden met het tweede voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in 2021 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).

Het tweede voorschot bedraagt in totaal € 400 miljoen. De totale bevoorschotting voor de Tozo dit jaar komt hiermee op € 700 miljoen. Betaaldatum voor het voorschot is donderdag 15 april. Daarin is al rekening gehouden met de vergoeding voor de uitvoeringskosten.

Van tientallen miljoenen tot enkele tienduizenden

De vier grote steden zijn koploper als het gaat om de omvang van de voorschotten: de gemeente Amsterdam is goed voor € 26,7 miljoen en € 46,8 miljoen inclusief het eerste voorschot. Daarna volgt Den Haag met € 14,2 miljoen (€ 24,9 miljoen in totaal) en Rotterdam met € 13,1 miljoen (€ 22,9 miljoen totaal). Utrecht is een stuk bescheidener met een tweede voorschot van € 8,0 miljoen en € 13,9 miljoen totaal. Haarlem, Eindhoven, Tilburg, Almere en Groningen ontvangen alle een voorschot van rond de € 4 miljoen en komen voor dit jaar voorlopig uit op zo’n € 7 miljoen in totaal. Schiermonnikoog, de gemeente met de minste inwoners, ontvangt het kleinste voorschot: € 31.000.

Vorig jaar ruim 3 miljard bevoorschot

Vorig jaar keerde de overheid zes keer een voorschot uit waarmee gemeenten de Tozo konden bekostigen. Daarmee was in totaal € 3,1 miljard gemoeid. Amsterdam kreeg veruit het grootste deel, met € 205 miljoen. Daarna kwam Den Haag (€ 106 miljoen).