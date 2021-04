Visma zet in op meer eenheid in uitstraling overgenomen bedrijven 

Visma presenteert vandaag de rebranding van vijf van haar bedrijven. Deze bedrijven gaan vanaf nu verder als Visma | Comandi, Visma | DizzyData, Visma | Nmbrs, Visma | Pinkweb en Visma | Yuki. Ook in product branding zullen zij nog meer familiariteit uitstralen, kondigt het softwarebedrijf aan.

‘Nieuwe stap in de Visma Connected Experience voor accountants’

De afgelopen jaren is Visma’s portfolio voor de Nederlandse accountancymarkt dankzij een aantal strategische overnames sterk gegroeid. ‘Met de complementaire capaciteiten van de bedrijven Visma Software, Pinkweb, Visionplanner, Nmbrs, Yuki, Comandi, DizzyData, Cash Bedrijfssoftware en Radar 360 biedt Visma accountants het meest complete ecosysteem van oplossingen’, meldt het bedrijf daar zelf over. ‘Afzonderlijk zijn de bedrijven ieder Nederlandse pioniers, met innovatieve cloudsoftware. Samen is het één team en ondersteunen ze accountants en administratiekantoren, middels de Visma Connected Experience voor accountants, bij het optimaal benutten van hun menselijk en technologisch potentieel.’

John Reynders

“Al onze bedrijven kenmerken zich door hun Nederlandse roots en expertise, ondernemersgeest en toewijding aan een lange termijn partnerschap. Stuk voor stuk zijn het enthousiaste pioniers die de markt durven en blijven uitdagen,” zegt John Reynders, area director Visma Benelux. “Met deze stap laten Comandi, DizzyData, Nmbrs, Pinkweb en Yuki weer zien waar we met zijn allen voor staan: een gezamenlijke missie om de status quo in de accountancymarkt te doorbreken met gedeelde waarden en een gedeelde focus op innovatie, security en gebruikerservaring.”