Betalingsregeling NOW nu ook online aan te vragen

Als de werkgever (een deel van) de tegemoetkoming NOW moet terugbetalen kan nu ook online een betalingsregeling worden afgesproken. meldt het UWV. Je kiest zelf in hoeveel maandelijkse termijnen je het bedrag wilt terugbetalen.

Na de aanvraag van een tegemoetkoming NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) krijg je eerst een voorschot. Als het werkelijke omzetverlies bekend is, vraag je een definitieve berekening van de tegemoetkoming aan. De uitkomst van de definitieve berekening kan zijn dat je (een deel van) het voorschot moet terugbetalen. Daarvoor kun je een betalingsregeling met UWV afspreken. Dat kon al via UWV Telefoon NOW op 088 – 898 20 04 (lokaal tarief), maar nu ook via een formulier op de website.

Bij het invullen van het formulier heb je de volgende gegevens nodig:

Het loonheffingennummer waarvoor je een aanvraag doet.

Het bedrag dat je moet terugbetalen.

Het aanvragen van een betalingsregeling is mogelijk voor de eerste en tweede aanvraagperiode NOW. Om een regeling af te spreken moet de werkgever wel een beslissing hebben ontvangen op de aanvraag van de definitieve berekening.

Aanvragen betalingsregeling NOW eerste aanvraagperiode

Met dit formulier kun je een betalingsregeling afspreken als de werkgever voor de eerste aanvraagperiode NOW (maart, april en mei 2020) een bedrag aan UWV moet terugbetalen.

Aanvragen betalingsregeling NOW tweede aanvraagperiode

Met dit formulier kun je een betalingsregeling afspreken als de werkgever voor de tweede aanvraagperiode NOW (juni, juli, augustus en september 2020) een bedrag aan UWV moet terugbetalen.