Ombudsman start onderzoek naar knelpunten coronasteunmaatregelen kleine ondernemers

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen start een onderzoek naar de knelpunten die veel kleine ondernemers ervaren bij de coronasteunmaatregelen, kondigt hij aan. De Nationale ombudsman opende op 1 maart 2021 een meldpunt voor knelpunten bij schuldhulpverlening. Veel zzp’ers en andere kleine ondernemers grepen dit aan om een signaal af te geven over de coronasteunmaatregelen. Ondernemers klagen over onjuiste of onduidelijke informatieverstrekking, over gebrek aan maatwerk, verkeerde timing en een gebrek aan coulance bij het terugvorderen van eerder uitgekeerde voorschotten.

Steunmaatregelen

Sommige ondernemers komen niet in aanmerking voor steun door bijvoorbeeld een onjuiste registratiecode bij de Kamer van Koophandel, anderen moeten onverwacht extra belasting betalen vanwege het ontvangen van de TOZO-uitkering. Zij komen daardoor in de problemen. Reinier van Zutphen: “Bij veel ondernemers die zich tot mij wenden staat het water aan de lippen en is het einde van hun levensvatbare bedrijf nabij. Ze hebben het gevoel dat ze er helemaal alleen voor te staan en vinden dat zij door de strenge en starre regels onvoldoende worden ondersteund. Ik maak mij hier zorgen over en vind het belangrijk dat hun signalen niet onopgemerkt blijven. Daarom start ik een onderzoek”.

Om tafel voor oplossingen

Op basis van ruim 500 binnengekomen signalen (zowel via het meldpunt als via de reguliere kanalen bij de Nationale ombudsman) heeft de ombudsman een inventarisatie gemaakt van de door ondernemers ervaren belangrijkste knelpunten. Daarover organiseert de ombudsman in mei en juni twee rondetafelgesprekken met verschillende ministeries, de SER, KvK, Divosa, VNG, de Inspectie SZW, de Algemene Rekenkamer, gemeentelijke ombudsmannen, ZZP Nederland, VNO-NCW, RVO, MKB Nederland en Geldfitzakelijk. Vragen die op tafel zullen liggen: herkennen deze organisaties de knelpunten en welke oplossingen kunnen verdere problemen zoals toekomstige betalingsproblemen, schulden en faillissementen voorkomen?

Meldpunt zzp’ers en schuldhulpverlening

Zzp’ers kunnen hun ervaringen met de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening nog steeds aan de ombudsman melden. Het meldpunt is te bereiken via: meldpuntzzp@nationaleombudsman.nl.