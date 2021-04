Koolmees ziet geen oplossing voor NOW-problematiek sportclubs

Minister Koolmees heeft Kamervragen beantwoord naar aanleiding van de berichtgeving over met name amateurvoetbalclubs die NOW-steun mislopen doordat trainers in de maand juni soms geen loon ontvangen, terwijl ze wel in dienst zijn. De minister ziet geen oplossing voor deze problematiek, die wordt veroorzaakt door een ongunstig uitvallende referentiemaand. De KNVB trok in februari over de kwestie aan de bel en sprak van een weeffout in de regeling waardoor amateurclubs miljoenen euro’s mislopen.

‘Ik ben bekend met het bericht’, antwoordt Koolmees op vragen van de VVD-fractie. ‘Er zijn werkgevers, en ook specifieke sectoren, die in juni 2020 een lagere, niet-representatieve loonsom hebben. Gevolg hiervan is dat zij hierdoor minder NOW-subsidie ontvangen dan bij de keuze voor een andere referentiemaand. Voor deze werkgevers is dit begrijpelijk een teleurstellende uitkomst, ook omdat de maand juni voor alle negen maanden van de NOW 3 de referentiemaand is.

Afwijken van de referentiemaand juni is echter geen optie. Bij elke maand die gekozen wordt, zullen er bepaalde werkgevers zijn die juist gebaat zouden zijn bij een andere maand. De referentiemaand aanpassen tijdens de looptijd van de regeling is niet mogelijk, omdat een dergelijke wijziging andere werkgevers benadeelt. Het bieden van een keuze op basis van twee verschillende referentiemaanden is vervolgens in de uitvoering niet mogelijk gezien de risico’s op fouten en de vertragingen die dit met zich meebrengt. Dit geldt ook voor het uitwijken naar een andere referentiemaand in het geval van een nihilaangifte. Dit zou betekenen dat er een grote herstelactie plaats zou moeten vinden voor de derde en vierde tranche van de NOW. Concreet zou dit betekenen dat in ieder geval de uitbetaling van de voorschotten van de huidige vierde tranche van de NOW substantiële vertraging oploopt, evenals de opening van het loket voor de volgende tranche die gepland staat voor half mei 2021. Hoewel ik betreur dat hierdoor werkgevers mogelijk NOW-subsidie mislopen, zie ik geen oplossing voor dit probleem zonder dat dit te grote risico’s betekent voor de huidige uitvoering van de regelingen.’

