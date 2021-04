Klein MKB (93% van BV Nederland) moet meest vrezen voor wanbetalers

Volgens Experian lopen bedrijven met vier of minder werknemers het grootste risico op wanbetaling en uiteindelijk insolventie. Er zou beter gekeken moeten worden naar hoe kredietverstrekkers deze risico’s kunnen inschatten.

De belangrijkste bevindingen van Experian, de grootste leverancier van informatiediensten ter wereld, over het eerste kwartaal van 2021 zijn:

Mkb-bedrijven in de reisbranche zien hun kredietrisico het sterkst toenemen. Experian verwacht dat deze branche er het langst over zal doen om te herstellen van de gevolgen van COVID-19. Dit is vooral relevant omdat landen in en uit diverse stadia van lockdown gaan. Binnenlandse en internationale reizen naar en vanuit Nederland worden daardoor beperkt.

Het hoogste wanbetalingspercentage wordt nog steeds verwacht in de horeca, maar Experian ziet ook een stijging in de kunst- en cultuurbranche en de financiële dienstverlening.

In vergelijking met vorige kwartalen is het risico op wanbetaling voor middelgrote bedrijven (5-50+ werknemers) over het algemeen beter geworden. Kleinere bedrijven met vier of minder werknemers lopen echter een groter risico op wanbetaling naarmate de pandemie aanhoudt.

Eenmanszaken lopen de grootste risico’s wat wanbetaling betreft, waardoor de kans groter is dat zij failliet gaan of ervoor kiezen hun zaak vrijwillig te sluiten.

De correlatie tussen de stijgende werkloosheid en het lagere aantal gemelde faillissementen bij mkb-bedrijven is in het afgelopen kwartaal gelijk gebleven. Dit kan betekenen dat bedrijven personeel ontslaan om de cashflow te ondersteunen. Volgens Experian kan het lagere aantal faillissementen ook te maken hebben met het aantal vrijwillige bedrijfsopheffingen, dat relatief hoog ligt sinds de uitbraak van de pandemie.

Kredietverstrekkers moeten bij het nemen van beslissingen niet alleen op historische gegevens vertrouwen, maar ook rekening houden met realtime data-inzichten en nieuwe datasets om risico’s goed in te schatten en te verkleinen.

Oplopende negatieve scores

‘Het meest opvallend dit eerste kwartaal is dat we zien dat een groot deel van de mkb-bedrijven in Nederland een hoog risico loopt op wanbetaling op basis van de scores en het verwachte wanbetalingspercentage in de komende 18 maanden”, zegt Herman Peeters, Principal Global Consultant bij Experian Nederland. ‘De kleinste bedrijven zijn het kwetsbaarst voor onvoorspelbare sluitingen en hebben minder financiële mogelijkheden. Dit betekent dat sommigen overgaan tot vrijwillige ontbinding of personeel ontslaan om in deze tijden de cashflow te ondersteunen. In de loop van 2021 verwachten we ook een stijging van het aantal faillissementen te zien.’

Faillissementen

Volgens het CBS is het aantal vrijwillige ontbindingen in 2020 toegenomen, met name bij bedrijven met een kleiner aantal werknemers en bij eenmanszaken. De keuze voor vrijwillige ontbinding draagt bij aan het lagere aantal faillissementen in 2020. Het CBS wijst echter ook op een lichte stijging van het aantal faillissementsaanvragen onder mkb-bedrijven in maart 2021 ten opzichte van februari 2021. Dit wijst erop dat bedrijven niet meer voldoende hebben aan de financiële overheidssteun en dat de risico’s toenemen. ‘Voor financiële instellingen die leningen verstrekken aan het mkb, is het belangrijk om de klantenportefeuille goed te monitoren en te beoordelen op deze risico’s. Door toegang tot realtime data-inzichten – naast traditioneel gebruikte historische data – en door het toevoegen van nieuwe databronnen aan bestaande risicomodellen, kunnen kredietverstrekkers een veel beter beeld krijgen van de financiële situatie van het bedrijf of de klant,’ voegt Peeters toe. Experian verwacht nog meer insolventies en wanbetalingen van bedrijven naarmate het jaar vordert en de verder verwachte afname van overheidssteun zich voortzet.

Bron: Experian