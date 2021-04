Alfa Accountants en Adviseurs groeit 8,5% in omzet

Alfa Accountants en Adviseurs heeft het impact- en jaarverslag over 2020 gepubliceerd. Naast de presentatie van de financiële cijfers, verantwoordt de organisatie hierin ook haar niet financiële impact, gerelateerd aan de Sustainable Development Goals van de VN.

Gedegen groei

De accountantsorganisatie realiseerde in het afgelopen jaar een omzet van 95 miljoen euro. De omzet steeg met 8,5 procent. De stijging in omzet is mede gerealiseerd door de overname van Novel Groep Accountants & Adviseurs, eind 2019. Het aantal klanten steeg met 450. De omzet uit accountancy-dienstverlening groeide met 11 procent en kwam uit op 69,8 miljoen euro. Het aandeel uit assurance bedroeg 6,0 miljoen euro, een toename van 17,4%. Ook de adviestak groeide met 11% en kwam uit op 24,8 miljoen euro. In de afgelopen vier jaar groeide Alfa met 5,3% per jaar in omzet. Het omzetniveau in 2020 werd bereikt met een geringe stijging van het aantal medewerkers. Per eind 2020 waren er 1017 medewerkers actief in 35 kantoren, goed voor 866 fte. Dat waren er een jaar eerder 1003 (843 fte). In 2020 werkte 80 procent van de medewerkers thuis.

B Corp

Alfa werd in 2014 een B Corp organisatie. B Corp bedrijven excelleren op het gebied van transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Daarom rapporteert Alfa naast de financiële cijfers sinds 2019 ook over haar niet-financiële impact, gerelateerd aan de Sustainable Development Goals. In 2020 steeg Alfa op de B Corp ladder. In het driejaarlijkse assessment scoorde de organisatie het afgelopen jaar in totaal 115 punten (13 punten hoger dan in 2017). Met name op het gebied van werknemers behaalt Alfa een score die ver boven het gemiddelde ligt, mede omdat de organisatie voor 100 procent eigendom is van de medewerkers.

Grote effecten crisis

De effecten van de coronacrisis bij ondernemers zijn groot, schrijft Alfa. Ondernemend Nederland – en ook de klanten van Alfa – hebben een zwaar jaar achter de rug. Het aantal klanten wat gebruik heeft gemaakt van de corona steunmaatregelen is redelijk beperkt gebleven. Ook Alfa zelf heeft geen gebruik gemaakt van steunmaatregelen. Alfa heeft vanaf het begin van de pandemie ingezet op extra ondersteuning voor klanten. Met het formeren van een landelijk TOP-team zijn kantoren direct gefaciliteerd om klanten snel bekend te maken met de regelingen van de overheid. Ook door het organiseren van webinars en het versturen van extra nieuwsbrieven zijn grote groepen klanten bereikt.

Weinig faillissementen

Net als in de landelijke cijfers zichtbaar is, heeft ook Alfa tot nu toe weinig faillissementen gekend onder haar klantenkring. CFO Arnoud Bosch van Alfa: “Dat lijkt misschien opvallend in een jaar dat vooral gedomineerd werd door corona, maar wij voorzien wel dat dit jaar het effect van de crisis merkbaar wordt in de economie.” Overigens leek aan het begin van 2020 even de sierteelt zwaar te worden getroffen door de coronabeperkingen, maar al snel wisten telers het verloren terrein weer te heroveren.

2017 2018 2019 2020 Omzet 78,2 81,3 87,2 94,8 Accountancy 48,6 49,4 57,7 62,8 Assurance 3,4 3,8 5,1 6,0 Advies 20,3 21,8 22,4 24,8 overige 5,9 6,3 2,0 1,2 fte 775 789 823 866 Omzet/fte 100.903 103.042 105.954 109.469

Fou-Khan Tsang spreekt: