TVL bijna beschikbaar voor grote ondernemingen

Het mkb kon al de Tegemoetkoming Vaste Lasten Q1 2021 aanvragen. Grote ondernemingen (niet-mkb) kunnen dit binnenkort ook, meldt de RVO. Wanneer de regeling exact open wordt gesteld voor grote ondernemingen is nog niet helder.

Een grote onderneming heeft meer dan 250 werknemers. Óf minder dan 250 werknemers, maar dan wel met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarbalans van meer dan € 43 miljoen. Ondernemers die twijfelen of ze een grote onderneming zijn, kunnen de mkb-toets doen. Wie niet slaagt voor de toets, is een grote onderneming.

Voorwaarden aan aanvraag

Een grote onderneming moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag er maar één aanvraag worden gedaan, ook als de onderneming onderdeel is van een groep verbonden ondernemingen (concern). Eén onderneming doet dan de TVL-aanvraag voor de gehele groep. De verbonden ondernemingen geven hiervoor toestemming aan de subsidieaanvrager.

Afzonderlijke bedrijfsonderdelen met een eigen rechtspersoon (BV, NV, vereniging, stichting of coöperatie) en eigen inschrijving in het Handelsregister mogen niet apart TVL aanvragen.

Op de pagina Grote ondernemingen van de RVO staat uitgebreid beschreven wat een onderneming (of groep verbonden ondernemingen) nodig heeft voor een aanvraag.

Meer informatie

Op de site van de RVO vind je uitgebreide informatie over het aanvragen van TVL Q1 2021 en de voorwaarden aan de aanvraag.