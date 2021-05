NOB wil aparte fiscale faciliteiten voor maatschappelijke BV

De nieuw te introduceren rechtsvorm voor maatschappelijke ondernemingen zou aparte fiscale faciliteiten moeten krijgen, bepleit de orde van belastingadviseurs NOB.

De NOB reageert op de internetconsultatie van de beoogde wettelijke regeling Besloten vennootschap met een maatschappelijk doel (BVm). Met het voorstel wil het kabinet maatschappelijk ondernemerschap beter organiseren en stimuleren. Met de BVm kunnen maatschappelijke ondernemingen zich straks duidelijk herkenbaar maken, is het doel. De beoogde BVm-wet schept waarborgen voor de winstbestemming en verslaglegging over de maatschappelijke impact.

Geen nieuw lapje op de lappendeken

De NOB staat achter het initiatief en ‘acht het passend om voor de BVm uiteindelijk een zekere mate van fiscale faciliteiten open te stellen’. Dat is mogelijk binnen de huidige uitgangspunten van het fiscale systeem, maar de orde ziet ook een separaat traject voor ogen voor de BVm: ‘Een veelgehoorde vraag is welke voordelen de BVm biedt, naast het faciliteren van erkenning en herkenning. Wanneer met de status van BVm voldoende is geborgd dat de betreffende ondernemer daadwerkelijk maatschappelijk onderneemt (en daarmee het maken van sociaal-maatschappelijke impact vooropstelt ten opzichte van het maken van winst), zou het binnen de huidige uitgangspunten van het fiscale systeem passend kunnen zijn om voor de BVm een zekere mate van fiscale faciliteiten open te stellen. Omdat het openstellen van fiscale faciliteiten voor de BVm verdere verdieping en in feite een operationele BVm vraagt, acht de NOB het goed denkbaar dat dit vraagstuk een separaat traject doorloopt, bijvoorbeeld als onderdeel van een integrale herziening van het fiscale stelsel. Daarmee wordt ook voorkomen dat opnieuw een lapje op de lappendeken aan het huidige fiscale systeem wordt toegevoegd en daarmee de complexiteit toeneemt. ‘

Fiscale aspecten die volgens de NOB nu al bij de verdere ontwikkeling van de regeling overweging verdienen, zijn onder meer het mogelijk maken van verruiming van de giftenaftrek voor een BVm en de expliciete overweging of een BVm deel kan uitmaken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.