Concept Besluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen in consultatie

Het ministerie van Financiën heeft een conceptbesluit in consultatie gebracht dat een richtlijn geeft voor het vergelijken van buitenlandse rechtsvormen met Nederlandse rechtsvormen.

In het besluit worden regels gesteld aan de hand waarvan bepaald wordt of een naar buitenlands recht opgericht of aangegaan lichaam een met een Nederlandse rechtsvorm vergelijkbare rechtsvorm heeft en als dat het geval is, met welke Nederlandse rechtsvorm het buitenlandse lichaam dan vergelijkbaar is. Als bijlage is een lijst opgenomen met buitenlandse rechtsvormen die vergelijkbaar zijn en met rechtsvormen die niet vergelijkbaar zijn met een Nederlandse rechtsvorm.

Aanvullende methodes

Gaat het om een vergelijkbare rechtsvorm, dan wordt die fiscaal gelijk behandeld als de Nederlandse evenknie. Er zijn in het besluit ook twee aanvullende methodes opgenomen voor rechtsvormen waarvoor geen of geen eenduidige fiscale kwalificatie is te geven aan de hand van de rechtsvormvergelijkingsmethode. De eerste aanvullende methode is een vaste methode voor in Nederland gevestigde lichamen met een buitenlandse niet-vergelijkbare rechtsvorm die voorschrijft dat die lichamen in Nederland als zelfstandig belastingplichtig worden behandeld. Daarnaast is een symmetrische methode voor niet in Nederland gevestigde lichamen met een buitenlandse niet-vergelijkbare rechtsvorm in de wet opgenomen die voor de fiscale kwalificatie aansluit bij de fiscale behandeling in het buitenland.

Reageren op de consultatie kan online tot 18 maart.