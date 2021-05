Hoekstra: verlenging dilemma voor kabinet, hopelijk is steun in vierde kwartaal niet meer nodig

Minister van Financiën Wopke Hoekstra ‘hoopt zeer’ dat steun aan bedrijven en zelfstandigen niet meer nodig is in de laatste maanden van het jaar. Aan het einde van het jaar moet de economie weer goeddeels op de eigen benen staan, is de wens het kabinet.

Steeds meer stemmen voor stoppen met steun

Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau en een aantal economen pleitten er onlangs al voor om de steun na 1 juli niet te verlengen. Nu al stoppen met de maatregelen vond het kabinet echter nog niet verstandig. Maar ‘die economen hebben ook een punt’, zei minister Hoekstra donderdag tijdens een persconferentie over het steunpakket.

Dilemma

‘Vanaf het eerste steunpakket heeft het kabinet moeten manoeuvreren om zo veel mogelijk onnodige faillissementen te voorkomen en tegelijkertijd de gezonde dynamiek in de economie, waar onder normale omstandigheden faillissementen aan bijdragen, zo min mogelijk te hinderen’, beschrijft de minister het dilemma in een brief aan de Kamer.

De steunpakketten lopen ook flink in de papieren, benadrukt Hoekstra. ‘We hebben ongekende bedragen uit de schatkist moeten halen. Maar het was nodig, en het ís ook nodig. Onze zakken zijn diep, maar tegelijkertijd kunnen we het geld maar één keer uitgeven.’

