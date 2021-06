‘Continuïteitsbijdrage biedt GGZ maar weinig soelaas’

De coronacrisis en de financiële gevolgen ervan kunnen de noodzakelijke transitie van de geestelijke gezondheidszorg in ons land in de weg zitten. Dat stelt KPMG. Veel aanbieders hebben maar weinig aan de continuïteitsbijdrage.

‘Veel instellingen zien als gevolg van Covid-19 hun financiële positie aanzienlijk verslechteren, waardoor onvoldoende investeringsruimte overblijft voor de veranderingen die nodig zijn om de GGZ toekomstbestendig te maken’, concludeert KPMG. De afsluiting van boekjaar 2020 is extra gecompliceerd door de continuïteitsbijdrage-regeling (CB-regeling) die als gevolg van Covid-19 is ingevoerd, zegt Niels Derks van KPMG Valuations. Zorgverzekeraars boden zorgaanbieders de CB-regeling over de maanden maart tot en met juni van vorig jaar in de vorm van een maandelijkse bijdrage. ‘Voor een groot aantal instellingen is het onduidelijk hoe deze regeling concreet gaat uitpakken en hoe groot de netto-impact van Covid-19 is. Deze relatieve impact kan per GGZ-instelling sterk verschillen. Bij sommige instellingen zal de uiteindelijke impact nagenoeg nihil zijn, terwijl de kosten van Covid-19 bij andere GGZ-instellingen kunnen oplopen tot wel 4% van de omzet.’

Volumedaling tot 75%

Een belangrijke factor daarin vormen volumedalingen: in de eerste coronagolf lag het aantal verwijzingen tot 50% onder het aantal van 2019 en de geschreven behandeltijd daalde tot zo’n 25%. ‘Ook het aantal opnamedagen was voor een belangrijk deel van 2020 lager, waarbij de effecten in bijvoorbeeld de verslavingszorg met een daling tot maximaal 75% tot diep in de zomer duidelijk zichtbaar waren.’

Plafond versus lumpsumn

Vooral GGZ-instellingen die werken met contracten op basis van een prijs per behandeling met een plafond worden financieel geraakt. ‘Deze instellingen zien de omzet en het resultaat over het algemeen sterk afnemen. GGZ-instellingen met lumpsumcontracten springen er echter financieel uit als gevolg van lagere kosten en laten ook goede winstmarges zien.’

CB-regeling biedt geen soelaas

Voor een groot aantal GGZ-instellingen gaat de CB-regeling dan ook financieel onvoldoende soelaas bieden, verwacht KPMG. ‘Bovendien is het op dit moment voltrekt onduidelijk in welke mate de financiële schade door Covid-19 wordt vergoed. Bij verschillende GGZ-instellingen is de toegezegde continuïteitsbijdrage aanzienlijk lager dan de aangegeven negatieve financiële schade. Bij de meeste instellingen varieert de dekking van 60 tot 100%. Instellingen die door een te lage compensatie in de problemen komen zullen dan ook opteren voor de hardheidsclausule in de CB-regeling. De uitkomst hiervan is echter onzeker omdat onderhandeld moet worden met zorgverzekeraars. Bovendien is de toepassing van de hardheidsclausule gemaximeerd op een operationeel nihil resultaat.’