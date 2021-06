Bereid je voor op de nieuwe btw-regels voor webshops

Door de nieuwe Europese e-commerce regels voor btw per 1 juli is er werk aan de winkel. Voor accountants en voor ondernemers met een webwinkel. Zorg jij ervoor dat ook jouw klant goed is voorbereid? In dit blog van Twinfield lees je meer over de nieuwe regels.

Voor Nederlandse bedrijven in de e-commerce, zoals bijvoorbeeld platformen en webshops die leveren aan consumenten in het buitenland, gaat er heel wat veranderen. De nieuwe btw-regels per 1 juli gelden ook voor ondernemers die aan dropshipping doen. De al bestaande Mini One Stop Shop regeling (MOSS regeling) onder andere uitgebreid voor bedrijven die afstandsverkopen doen. Vanaf dat moment gaat het woord mini eraf en heet het de One Stop Shop regeling (OSS regeling). De import-vrijstelling voor goederen met een waarde tot 22 euro vervalt voor dropshipping-ondernemers en er moet invoer-btw worden betaald. Ongeacht de waarde van de zending.

Van MOSS naar OSS

De vereenvoudigde btw-registratie via de MOSS regeling is er al langer voor leveranciers van digitale e-commerce diensten in de Europese Unie. Deze ondernemers hoeven zich hierdoor niet in elk EU-land afzonderlijk te registreren voor de btw. De buitenlandse btw betalen ze aan de Nederlandse Belastingdienst en zij regelen de betaling aan alle andere EU-landen. Per 1 juli wordt de éénloket-regeling uitgebreid voor afstandsverkopen en voor overige diensten aan particulieren en heet voortaan One Stop Shop System (OSS). Let op: UK doet niet mee.

Drempelbedrag voor afstandsverkopen

De MOSS wordt dus OSS. En daarmee veranderen ook de drempelbedragen van afstandsverkopen. Tot 1 juli gelden per lidstaat andere drempelbedragen en hoeven ondernemers zich pas te registreren in dat EU-land, als ze boven het drempelbedrag van het land komen. Na de datum van 1 juli worden afstandsverkopen en e-commerce diensten bij elkaar opgeteld. Ondernemers moeten dus dan al btw betalen in de andere EU-lidstaat bij leveringen van goederen en diensten aan particulieren zonder btw-nummer boven de 10.000 euro. Dat kan via de OSS. Door deze wetswijziging moeten bedrijven nu al nadenken over onder andere tariefzetting (vaste prijs of prijsdifferentiatie). Lees ook: Van MOSS naar OSS dit moet je weten.

Dropshipping en I-OSS

Voor dropshipping-ondernemers vervalt per 1 juli de import-vrijstelling voor goederen met een waarde tot 22 euro en moet er invoer-btw worden betaald. Door de leverancier of door de consument zelf. Ongeacht de waarde van de zending. Kiest de leverancier ervoor om de invoer-btw te betalen, dan kan hij (of een vertegenwoordiger van de leverancier) vanaf 1 juli 2021 gebruikmaken van de Invoer One Stop Shop-regeling (I-OSS). Met deze regeling doet een leverancier btw-aangifte in 1 EU-land. Deze regeling geldt alleen voor zendingen tot 150 euro. In plaats van invoer-btw draagt de leverancier via de I-OSS direct de btw af die van toepassing is in het land van bestemming. Voor meer info lees: Dropshipping en btw vanaf 1 juli.

Oneerlijke concurrentie

Wanneer er goederen van buiten de EU komen, zijn er twee heffingsmomenten. Het moment van levering en het moment van invoer in de EU. Tot 1 juli wordt de invoer niet belast als de invoer vrijstelling van toepassing is en als het moment van levering buiten de EU ligt. Dus op beide heffingsmomenten wordt nu niet geheven. Dit gaat veranderen in de nieuwe e-commerce regelgeving. Een voorbeeld: Het platform is de tussenhandelaar, bijvoorbeeld bij dropshipping, en brengt een Aziatische leverancier en een Nederlandse klant als partijen bij elkaar. Met de nieuwe platformfictie-regel gaan ze er fictief vanuit, dat de dropshipper inkoopt en doorverkoopt. Ook al is dat juridisch niet zo. Vanaf 1 juli is zo’n platform dat spullen verkoopt van buiten de EU, verantwoordelijk voor de btw-afdracht. En daarmee moet de ondernemer ook aan allerlei administratieve eisen voldoen. Dit geldt voor grote ondernemers, maar ook voor de ondernemer die vanaf zijn zolderkamer teenslippers uit Brazilië verkoopt.

Download gratis

Download de Routekaart Brexit en btw

