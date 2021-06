Vijlbrief ziet geen box 2-lek

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) is niet bang dat vermogende Nederlanders box 3-heffing ontvluchten door geld over te hevelen naar box 2 – het zogeheten box 2-lek. Hij antwoordt dat op Kamervragen.

Kamerlid Grinwis (ChristenUnie) had vragen gesteld over het conceptwetsvoorstel Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen. Dat voorstel moet per 1 januari 2022 de fiscale kwalificatie van commanditaire vennootschappen (CV), fondsen voor gemene rekening (FGR) en buitenlandse rechtsvormen veranderen. Doel is belastingontwijking tegen te gaan. Grinwis verwijst ook naar plannen van de Amerikaanse president Joe Biden om mazen in fiscale wetgeving te dichten om belastingontwijking tegen te gaan.

Ontwijking de pas afsnijden

‘Zou het niet beter zijn om Aanmerkelijk belang-vermogen en/of vorderingen in/op onder meer bv’s, die beleggen als belangrijkste activiteit hebben, uiteindelijk (mede) te belasten in box 3 in plaats van en/of naast box 2? Zo ja, bent u bereid om de wet hierop aan te passen? En indien u daartoe bereid bent, wilt u die wetswijziging dan zo vormgeven dat alle op belastingontwijking gerichte activiteiten via box 2 en box 1 effectief de pas worden afgesneden?’, wilde het Kamerlid weten. Hij wilde ook voorstellen zien om beleggingsvermogen dat nu niet in box 3 belast wordt, uiteindelijk jaarlijks gelijkwaardig te belasten als box 3-vermogen en/of ook in box 3 te belasten.

Geen lek, wel uitsteloptie

Volgens Vijlbrief is er geen met Amerika vergelijkbaar belastinglek in Nederland. Ook een zogeheten ‘box 2-lek’ ziet hij niet. ‘Lichamen waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden zijn vennootschapsbelasting verschuldigd over de winst, waaronder het werkelijk gemaakte rendement, dat het lichaam gedurende haar bestaan realiseert. Indien de winst van het lichaam als dividend aan de aanmerkelijkbelanghouder wordt uitgekeerd, is de aanmerkelijkbelanghouder daarover in box 2 inkomstenbelasting verschuldigd. Wel kan sprake zijn van belastinguitstel in box 2, indien bijvoorbeeld een aanmerkelijkbelanghouder in privé behoefte heeft aan liquiditeiten en besluit om geen (belast) dividend aan zichzelf te laten uitkeren uit de eigen vennootschap, maar een lening afsluit bij deze vennootschap.’

Terbeschikkingstellingsregeling

Privévermogen via een kapitaalstorting in de eigen vennootschap inbrengen om box 3-heffing te voorkomen, is wel bekend. Dat wordt ontmoedigd met de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap, aldus de staatssecretaris. ‘Wanneer een aanmerkelijkbelanghouder vermogensbestanddelen als onroerend goed of spaar- en beleggingstegoeden ter beschikking stelt aan de eigen vennootschap, dan worden de inkomsten hieruit, zoals huurinkomsten en renten, als resultaat uit overige werkzaamheden belast tegen het progressieve tarief in box 1. Deze zogenoemde terbeschikkingstellingregeling beoogt te voorkomen dat de inkomsten uit hoog renderende vermogensbestanddelen bij de belastingplichtige vanwege het forfaitaire stelsel van box 3 relatief laag worden belast, terwijl de werkelijke kosten daarvan bij de vennootschap voor de berekening van de vennootschapsbelasting van de winst aftrekbaar zijn. Het voorstel om vorderingen op de eigen vennootschap te belasten in box 3 gaat in tegen de doelstelling van de terbeschikkingstellingregeling. Juist bij de terbeschikkingstellingregeling en bij het box 2-stelsel wordt, in tegenstelling tot box 3, belasting geheven over het werkelijk behaalde rendement. Een wetsaanpassing acht ik daarom niet wenselijk.’

Wetsvoorstel apart ingediend

Dat het forfaitaire rendement in box 3 reden kan zijn om het spaar- en beleggingsvermogen onder te brengen in een vennootschap in box 2, kan worden opgeheven door het werkelijke rendement te belasten in box 3. Daar wordt binnenkort een rapport over uitgebracht, aldus Vijlbrief. Het wetsvoorstel wordt overigens apart ingediend, los van het Belastingplan 2022. ‘De verwachting is dat het wetsvoorstel in de winter als afzonderlijk wetsvoorstel zal worden aangeboden aan uw Kamer. Bovendien is het afzonderlijk indienen van dit wetsvoorstel inderdaad in lijn met de wens van beide Kamers en mijzelf om wetsvoorstellen zoveel mogelijk gespreid te behandelen.’