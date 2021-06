De accountant die specifiek advies geeft aan de ondernemer is van alle tijden. Denk aan pensioenadvies, fiscale structuren, investeringen, financieringen en ga zo maar door. Veel van deze adviezen worden nu nog gegeven op basis van het verleden, terwijl de ondernemer veel beter geholpen wordt met inzichten voor de toekomst op basis van actuele cijfers.



Voor proactief adviseren moet je ten alle tijden inzicht hebben in de huidige financiële situatie van de onderneming. Je moet tenslotte de belangrijke beslissingen kunnen maken zonder dat er stuurinformatie ontbreekt. Gelukkig willen ondernemers, ondanks dat ze liever niet met cijfertjes bezig zijn, de accountant steeds meer tegemoet komen. Ze willen zelf ook steeds meer inzicht hebben in de huidige prestaties van de onderneming, hoe efficiënt zijn we en hoe kunnen we het beter doen. De belangrijkste taak voor de accountant wordt de enorme berg met cijfers inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor de ondernemer. Door proactief adviseren en daarbij te kijken naar potentiële kansen en duidelijke doelen te stellen wordt de relatie tussen de accountant en de ondernemer steeds sterker.

Het versterken van de relatie tussen de accountant en de ondernemer is ook nodig. Door de opkomst van de technologie is de dienstverlening aan het veranderen. Steeds meer primaire processen worden geautomatiseerd en de accountant moeten zich gaan onderscheiden op basis van reputatie en betrokkenheid. In het verleden besprak de accountant de kwartaal, halfjaar en jaarcijfers met de ondernemer, maar voor het inspelen op bepaalde ontwikkelingen is het dan al te laat. Doordat de ondernemer nu zijn eigen stukken digitaal gaat aanleveren ontstaan er kansen. De eerste kantoren hebben een taboe doorbroken door geen kosten meer te rekenen voor standaard werkzaamheden als het inboeken van facturen en het opmaken van de jaarrekening. Met een hoge automatiseringsgraad kunnen ze proactief adviseren op een snelle en betaalbare manier.

De toekomst voor de accountant is dus al begonnen. Om mee te gaan in de huidige veranderingen en o.a. piekbelasting te minimaliseren moeten een aantal stappen gezet worden. Dit zijn 5 stappen die helpen om deze transitie te maken.

Verandering begint bij jezelf

Zorg ervoor dat je kennis betrouwbaar is en wordt ondersteund door goede (technologische hulpmiddelen. Houdt vast aan je achtergrond, maar innoveer wel. De grondslagen van het boekhouden zullen niet veranderen, alleen de manier waarop zeker wel. Durf proactief adviseren toe te passen bij de klant en om feedback te vragen.

Focus

De accountancybranche zit al enige tijd in een marge strijd. Een goede stap richting onderscheidend vermogen is proactief adviseren door een bepaalde niche te absorberen. Door de specifieke kennis van die branche op te bouwen kom je in een kennis positie. Op het moment dat een ondernemer zoekende is in die branche zal hij automatisch bij jou uitkomen.

Communiceer

Een heldere en strakke communicatie met de ondernemer is de basis voor elke succesvolle accountant. Door de technologische revolutie is er steeds minder face to face contact. Toch is het voor jouw onderscheidend vermogen extreem belangrijk om een waardevolle relatie op te bouwen. Behandel de ondernemer altijd met de hoogste prioriteit en zoek proactief de interactie.

Denk groot

De kracht van technologie is dat het iedereen met elkaar verbindt. Je doet niet langer alleen maar zaken met de ondernemer op de hoek, maar ook verder weg. Dit geldt uiteraard ook voor de concurrentie. Denk groot en maak gebruik van de kennis die wereldwijd beschikbaar is en wordt onderdeel van die gemeenschap.

Werk samen

Het veranderen van een intern proces begint altijd met alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Door goed samen te werken in een team zijn er verschillende visies en perspectieven op de uitdagingen die het kantoor gaat tegenkomen. De technologie zal blijven ontwikkelen, zorg dat het team er ook klaar voor is. Geef iedereen de kans om te leren en te groeien. Niet elke medewerker is al gewend om proactief adviseren in de praktijk te brengen.

Als accountant ben je een dienstverlener. Je voldoet aan de wensen en behoeften van de ondernemer. Eén van die behoeften is proactief advies. Om in die behoefte te voorzien is het belangrijk dat je meebeweegt of verandert. Maar, er zijn meer redenen om te veranderen. Welke dat zijn? Je leest het in ons e-book: De échte redenen waarom jouw accountantskantoor moet veranderen.

Bron: DizzyData

