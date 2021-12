Een goed eindproduct begint met een perfecte basis. Een smaakvol gerecht met een basisrecept en zo ook een waardevol advies met een efficiënte backoffice. Lees verder en ontdek welke ingrediënten nog meer de basis vormen voor het datagedreven advieskantoor.

Je begint met de basis, een efficiënte backoffice, en voegt daar rapportagetools en de expertise van een accountant aan toe. Hiermee vormen zij de 3 ingrediënten voor een succesvol advieskantoor.

Ingrediënt 1: een efficiënte backoffice

Realtime inzicht, datagedreven adviseren en meer tijd voor je ondernemer. Het begint allemaal bij het efficiënt inrichten van de backoffice. Daarmee vormt de backoffice het fundament voor de adviespraktijk. De datastroom vindt daar zijn oorsprong. Gegevens worden er verzamelt en verwerkt om uiteindelijk, via verschillende kanalen, te worden vertaald naar een toekomstgericht advies voor de ondernemer. Daarbij geldt: hoe nauwkeuriger en actueler de cijfers zijn, des te betekenisvoller en relevanter het advies.

Ingrediënt 2: rapportage tools

Accountants hebben vaak beschikking over een overvloed aan data. Het is dan eigenlijk vreemd als je niets met al die data doet. Na het verzamelen en het verwerken van gegevens is het zaak deze te vertalen naar bruikbare informatie voor de ondernemer. De ruwe data hebben voor hem vaak geen betekenis. Tussentijdse rapportages en prognoses maken inzichtelijk hoe de ondernemer presteert ten opzichte van zijn KPI’s. Met behulp van dashboards kan de accountant de informatie op een visueel aantrekkelijke manier presenteren. Eventueel kan de ondernemer de informatie via een klantportaal op elk moment oproepen. Kortom voeg praktische tools en systemen toe om de data te vertalen naar bruikbare informatie voor jouw klant.

Ingrediënt 3: jij als accountant

De ondernemer is op de hoogte van het hier en nu. Daarmee heeft hij het stuur van zijn onderneming in handen. Nu is het aan jou als accountant. Jij brengt alle ingrediënten, zoals data en informatie, samen en formuleert van daaruit een waardevol en toekomstgericht advies. Daarmee fungeer je als co-driver van de ondernemer. Want wat is er voor een ondernemer nou fijner dan beslissingen te maken op basis van actuele data?

Kortom, start met het leggen van een stevig fundament, een efficiëntie backoffice. En voeg van daaruit processen en systemen toe die de adviseur faciliteren in de totstandkoming van zijn advies. Uiteindelijk voeg je als accountant de meeste waarde toe en onderscheid jij je daarmee van de concurrentie. En ja, net als bij een chef-kok, gaat het er dan ook om hoe je je eindproduct of dienst presenteert en verkoopt.

Wil je ook de stap maken naar een datagedreven advieskantoor? Ontdek welke ingrediënten je nog meer nodig hebt in ons stappenplan: van een efficiënte backoffice naar datagedreven adviseren.

Bron: 3 ingrediënten voor een succesvol advieskantoor – DizzyData