Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)

Proactieve mensen nemen graag het initiatief en proberen gebeurtenissen te beïnvloeden door de aandacht op het eigen gedrag te richten. Mensen die reactief zijn wachten af tot een kans zich aanbiedt. Hoewel een reactieve instelling voor veel adviseurs gebruikelijk is, vragen ontwikkelingen in de accountancybranche om een proactieve aanpak bij de benadering van nieuwe en huidige cliënten. Het is daarom belangrijk om van reactief naar proactief te shiften om te voldoen aan de wensen van uw cliënt.

Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen, deel 2 nog niet gelezen? Klik hier.

De behoefte van moderne ondernemers verandert door toenemende automatisering en technologie. Cliënten kunnen de boekhouding in 2022 eenvoudig zelf bijhouden en het opmaken van de jaarrekening neemt door automatisering niet veel tijd meer in beslag. Er is daarom minder behoefte aan de klassieke werkzaamheden van een accountant en meer behoefte aan iemand die de rol van adviseur aanneemt.

Door met de tijd mee te gaan en naar de behoeften van de cliënt te luisteren, maakt u uzelf onmisbaar als adviseur binnen het bedrijf van uw cliënt. Met de data die u als accountant al verzameld kunt u uw cliënten voorzien van waardevolle informatie die ondernemers gebruiken om de groei van hun onderneming te bevorderen. Hier hoort een proactieve benadering bij, waarmee u als accountant inspeelt op veranderingen binnen het bedrijf, voordat uw cliënt hierom vraagt.

Een reactieve benadering door klanten

Klassieke accountantskantoren kiezen vaak voor een reactieve instellingen. Hierbij wachten zij af tot een cliënt het kantoor vindt en zelf kenbaar maakt interesse te hebben in de diensten die u aanbiedt. Het initiatief komt van de klant af en u gaat als accountant of adviseur aan de slag met vraagstukken die de cliënt bij u neerlegt. De focus voor het kantoor ligt bij het aanbieden van diensten, en niet zozeer op de specifieke behoeften van uw klant.

Van reactief naar proactief benaderen van cliënten

De ondernemer in 2022 heeft echter behoefte aan een proactieve benadering. De accountant speelt hierbij in op veranderende behoeften op basis van data. Door proactief te reageren op veranderende behoeften, kunt u vraagstukken oplossen die uw cliënt nog niet heeft gezien. Hierdoor bent u van grote waarde voor uw cliënt. U helpt niet alleen met fiscale werkzaamheden, maar bent met een proactieve benadering ook strategisch adviseur voor uw cliënt.

6 Tips om van reactief naar proactief te veranderen

Het is goed mogelijk dat uw cliënt dus behoefte heeft aan andere diensten, buiten de boekhoudkundige diensten die u al aanbiedt. Denk hierbij aan extra diensten als budgettering, financieel, juridisch en fiscaal advies, notariële diensten en overige zakelijke dienstverlening. Het is goed mogelijk dat u als accountant echter geen tijd of middelen heeft om uw bedrijfsstructuur te veranderen. Met deze tips en tricks maakt u het voor uzelf makkelijker om een proactieve benadering aan te nemen bij het werven van nieuwe cliënten en het verbeteren van de band met bestaande cliënten.

1. Wees betrokken bij alle aspecten van bedrijfsvoering

Wees betrokken bij alle aspecten van de bedrijfsvoering binnen het bedrijf van uw cliënt. Maak op basis van de beschikbare ruwe data overzichtelijke analyses om uw cliënt te ondersteunen bij het maken van belangrijke zakelijke beslissingen.

2. Neem het initiatief en wacht niet af tot uw cliënt bij u aanklopt

Wacht bij een proactieve benadering niet af tot de cliënt bij u aanklopt. Proactief werken legt de nadruk op het nemen van initiatief. Dit betekent dat u uit eigen beweging actie onderneemt naar aanleiding van uw bevindingen binnen het bedrijf. Als accountant weet u als geen ander hoe u om moet gaan met veranderingen in de cijfers van een bedrijf. Gebruik deze informatie in uw voordeel om uw cliënt van waardevolle informatie te voorzien.

Stuur elk kwartaal/halfjaar/jaar/bepaalde periode een update met relevantie naar uw klantenbestand. Bijvoorbeeld een korte email met belangrijkste punten / een aantal vragen over de status van de onderneming en ondernemer / stuur het Firm24 magazine mee naar uw klanten en vraag of u ze nog kunt helpen bij bepaalde thema’s die spelen.

3. Plan zo ver mogelijk vooruit

Boekhoudkundige taken kunnen geautomatiseerd worden. Met de komst van nieuwe technologieën is het mogelijk om snel en accuraat te reageren op veranderingen. Als er zaken zijn die binnen het bedrijf van uw cliënt regelmatig terugkomen, dan kunt u hier als boekhouder op inspelen door deze zaken vooraf aan te pakken. Zorg ervoor dat u zoveel mogelijk automatiseert om terugkerende werkzaamheden automatisch uit te voeren. Hierdoor houdt u meer tijd over voor het ontwikkelen van andere diensten die van waarde zijn voor uw cliënt.

4. Anticipeer op veranderende behoeften

Anticiperen is essentieel voor een goede voorbereiding op de toekomst. Het wordt hierdoor eenvoudiger om situaties te herkennen, hierop in te spelen of te voorkomen dat iets niet goed gaat. In combinatie met de kennis die u als accountant al heeft, zorgt anticiperen ervoor dat u sneller kunt inspelen op de behoeften van uw cliënt.

5. Doorbreek de standaard in de accountancybranche

Routines beperken de creativiteit. Alhoewel de comfortzone voor veel mensen prettiger voelt, is het beter om buiten de kaders om te denken als u van meerwaarde wilt zijn voor uw cliënten. Een kleine verandering in de dagindeling kan ervoor zorgen dat u uw zaken vanuit een ander perspectief bekijkt.

Misschien is Firm24 Premium iets voor u?

Bent u op zoek naar een manier om uw dienstverlening uit te breiden en aan de slag te gaan met een proactieve benadering? Dan is Firm24 Premium het juiste platform voor uw kantoor. Met Firm24 kunt u met behulp van een online platform extra diensten klaarzetten voor uw cliënten. Denk hierbij aan fiscale, juridische en financiële dienstverleningen, aanvullend op uw bestaande boekhoudkundige taken. Het platform stelt u in staat om extra diensten aan te bieden, zonder dat u hier tijd aan kwijt bent én waarmee u zelf een financiële kickback ontvangt van ons.