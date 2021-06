Loketten voor aanvraag zorgbonus geopend, wat zijn de voorwaarden?

De aanvraagloketten voor de zorgbonus 2021 zijn vanaf 15 juni geopend, meldt het ministerie van VWS. Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen voor hun zorgprofessionals een bonus aanvragen. Het kabinet heeft voor 2021 € 720 miljoen ter beschikking gesteld voor bonussen aan zorgprofessionals. De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de bonus is dat de zorgprofessional in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft verricht vanwege COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden.

Bonus 2020

Veel zorgprofessionals hebben in 2020 al een zorgbonus ontvangen van € 1.000 netto. Deze bonus, voortkomende uit een motie van de Tweede Kamer, gold voor de periode van 1 maart tot 1 september 2020: de periode van de eerste golf. Doordat deze bonus breed werd aangevraagd door zorgaanbieders, heeft dat geleid tot een overschrijding van het beschikbare budget met € 800 miljoen. Voor 2021 is een bedrag van €720 miljoen beschikbaar, dat wordt verdeeld over het totaal aantal goedgekeurde aanvragen. De hoogte van de bonus bedraagt naar verwachting netto tussen de € 200 tot € 240. Het exacte bedrag zal naar verwachting medio oktober bekend zijn, nadat alle aanvragen zijn beoordeeld. Uitbetaling is voorzien voor het eind van 2021.

Regeling

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders die vallen onder de Wmo 2015, Jeugdwet of Wlz kunnen voor hun zorgprofessionals een bonus aanvragen, op voorwaarde dat deze in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd vanwege COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. Ook voor derden, zoals ingehuurde schoonmakers, zzp’ers en uitzendkrachten kan door de zorgaanbieder een bonus worden aangevraagd. Alleen zorgprofessionals die niet meer verdienen dan twee keer modaal kunnen voor de bonus in aanmerking komen. De bonusregeling is ten opzichte van 2020 uitgebreid en omvat nu onder meer ook verloskundigen en fysiotherapeuten.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de 2021 bonusregeling zijn grotendeels gelijk aan die van 2020. Wel zijn er enkele aanpassingen gedaan, waaronder dat de aanvrager van de bonus zich ervan dient te vergewissen dat elke zorgprofessional maximaal 1 bonus krijgt. Ook is de voorwaarde toegevoegd dat aanvragers geen nadere voorwaarden of verplichtingen mogen stellen aan de uitkering van de bonus voor de zorgprofessional.

Aanvraagloketten

Op dinsdag 15 juni 2021 om 09.00 uur opent DUS-I het aanvraagloket voor zorgaanbieders. Pgb-budgethouders (Wmo 2015, Jeugdwet, Wlz) kunnen vanaf hetzelfde tijdstip terecht bij het aanvraagloket van de SVB. Beide loketten sluiten op dinsdag 27 juli om 18.00 uur.

Handreiking

Of een zorgprofessional in aanmerking komt voor de zorgbonus, en hoe de zorgbonus aangevraagd kan worden staat beschreven in de handreiking: handreiking DUS-I en handreiking SVB.

Ministerie VWS