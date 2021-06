7,2 % omzetgroei voor Visser & Visser in 2020

De omzet van Visser & Visser is in 2020 met 7,2% gestegen naar 32,9 miljoen euro. Daarmee zet het top 30-kantoor de lijn van omzetgroei door die het al jaren heeft ingezet. De omzet van Audit & Assurance binnen Visser & Visser kwam uit op ruim 6 miljoen euro en daarmee realiseerde deze discipline een groei van 11%. Dat blijkt uit het transparantieverslag dat Visser & Visser voor het derde jaar op rij presenteert.

Ook de uitkomsten van de SRA Cultuurscan zijn positief. De aspecten kwaliteit, psychosociale arbeidsbelasting en ethisch bewustzijn en werkdruk scoren het beste, waarbij de 2 eerstgenoemde ook verder zijn verbeterd ten opzichte van de vorige meting.

Transparantieverslag

‘We kijken terug op een veelomvattend jaar’, meldt het accountantskantoor. ‘Een jaar waarin we ondanks uitdagende omstandigheden gegroeid zijn; niet alleen financieel, maar ook op het gebied van kwaliteit en een lerende organisatie zijn. In dit transparantieverslag streven wij na een zo goed mogelijk beeld te geven van Visser & Visser als organisatie, ons kwaliteitsbeleid en de werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem. In deel twee van het verslag gaan we uitgebreider in op de discipline Audit & Assurance, inclusief een duiding van Audit Quality Indicators.’

Bekijk het transparantieverslag 2020 via deze link: Transparantieverslag 2020 – default.browser.title (visser-visser.nl).