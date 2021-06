Feiten oud, maar alsnog 3 jaar geëist tegen bestuurder administratiekantoor

De feiten zijn oud maar ernstig genoeg om drie jaar celstraf te rechtvaardigen. Dat bleek afgelopen vrijdag in een zaak tegen een 64-jarige zakenvrouw uit Gieterveen.

Faillissementsfraude

De vrouw was sinds 2004 bestuurder van een administratiekantoor dat in 2011 failliet ging. Curatoren kregen niet de financiële gegevens boven tafel en deden vier jaar later aangifte tegen de vrouw. De vrouw werd ook fraude van andere faillissementen aangerekend. Ze had daarbij een bank in San Marino opgevoerd. Haar partner in crime was een nu 73-jarige oud-notaris uit Emmen. Hij vervalste onder meer papieren en moet volgens het OM een werkstraf van 100 uur krijgen.

Pensioen in rook op

De bank in San Marino bleek niet te bestaan en werd gebruikt om beleggers over de streep te trekken om te investeren in levensverzekeringen. De vrouw zette haar oplichting voort toen haar administratiekantoor al op de fles was gegaan. Zo maakte een transportondernemer in januari 2014 nog 1.500.000 euro over. Hij kende de vrouw uit de jaren tachtig, toen zij fiscalist was van de KNV Besloten Busvervoer. De transportondernemer dacht dat zijn geld zou worden ingelegd in diverse projecten. Het had zijn pensioenvoorziening moeten zijn, maar het geld werd volgens de officier van justitie verdeeld tussen de vrouw en haar inmiddels overleden zakenpartner.

Spijt

De notaris heeft volgens het OM misbruik gemaakt van zijn ambt maar toonde tijdens het proces berouw. De openbaar aanklager hield in zijn strafeis rekening met de ouderdom van de zaak. Uitspraak 2 juli.