SRA blijft waarschuwen voor gevolgen van kostenstijging toezicht AFM voor niet-OOB’s

Het SRA-bestuur kent groeiende zorgen over een besluit van minister Hoekstra van Financiën ter ophoging van het AFM-kostenkader en de huidige onderbouwing en doelmatigheid daarvan. Dat laat de SRA weten in in haar reactie op de consultatie Wijziging Bbft 2019 ten behoeve van aanpassingen vanaf 2022. Dat is een algemene maatregel van bestuur (AMvB) die de doorberekening van de kosten van het financieel toezicht wettelijk moet regelen. ‘Hoe verhoudt het kostenkader zich tot de benodigde proportionaliteit in toezicht in het nOOB/mkb-segment?’, vraagt de SRA zich af. En: ‘Kan dit kostenkader en nog komende kostenkaders de mkb-toets doorstaan?’

Kostenstijgingen

Gezien de huidige toezichtinspanningen bij vergunninghouders in het nOOB-segment ligt het in de lijn der verwachting dat de al aangekondigde kostenstijging voor de accountancysector de komende jaren gevolgd zal worden door verdere kostenstijgingen, meldt de SRA. ‘En gezien de continue druk en opstapeling van kosten, doet de prangende vraag zich voor of dit voor de (mkb-)markt behapbaar en betaalbaar blijft. Hebben wij over vijf tot tien jaar nog een goed functionerende accountancysector, opererend in het nOOB-segment? Of beschikken we dan over een goed geëquipeerde toezichthouder die geen toezicht kan uitoefenen omdat er geen accountantskantoren meer zijn?’

Vertrouwen geven

Het SRA-bestuur roept op om de accountancysector opererend in het mkb ‘vanuit een verbindend perspectief ruimte en vertrouwen te geven. Het fundament van en voor vertrouwen moeten we versterken door betekenis te geven aan wederzijdse inhoudsvolle relaties en daadwerkelijke samenwerking binnen de financiële keten, in plaats van te steunen op weer meer toezicht, bevoegdheden, budgetten en (juridische) procedures. Waar het gaat om toezicht: inhoudsvol samenwerkend en verbonden met de mkb-kantoren vanuit één kwaliteitsperspectief, doelmatig, proportioneel, tegen aanvaardbare kosten en lasten, waarbij het optimaliseren en waarborgen van de huidige kwaliteit en het lerende vermogen voorop staat.’

Bron: SRA