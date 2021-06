Druk om accountantsrapport IKL openbaar te maken neemt toe

In Limburg groeit de onvrede met het besluit het forensisch onderzoek naar landschapsinstelling IKL niet openbaar te maken. Zo blijft de geur van fraude rondom de affaire hangen, schrijft De Limburger vandaag in zijn hoofdredactioneel commentaar.

Belangenverstrengeling

IKL-directeur Herman Vrehen heeft zich meerdere keren bezondigd aan belangenverstrengeling toen hij zijn eigen bedrijven inhuurde voor klussen bij de landschapsinstelling. Daarmee heeft hij de interne integriteitsregels van IKL geschonden, maar het wil niet zeggen dat Vrehen zich ook heeft verrijkt. Dat concludeert Rienk Goodijk, hoogleraar Governance van de Vrije Universiteit in Amsterdam die op verzoek van de Raad van Toezicht de gang van zaken bij landschapsinstelling IKL onderzocht. Ook een forensisch onderzoek concludeert volgens betrokkenen dat van zelfverrijking of fraude geen sprake is.

Geur van fraude

Goodijk vindt de zaak ‘opgeklopt’ omdat van zelfverrijking volgens hem geen sprake was. Tegelijk heeft de hoogleraar naar de centen geen onderzoek gedaan, want dat was zijn opdracht niet. Die taak lag bij een forensisch accountant waarvan de naam niet openbaar is gemaakt. Diens rapport ligt er inmiddels, maar volgens bronnen bij IKL wil de raad van toezicht het rapport niet openbaar maken. Dagblad De Limburger wijdt daar vanmorgen zijn commentaar aan. De krant vindt die geheimhouding vreemd en ook niet juist. In de eerste plaats omdat Dieudonné Akkermans, de oud-burgemeester van Eijsden-Margraten die vanwege de affaire is afgetreden, op 13 april zelf zei dat het eindrapport openbaar gemaakt zou worden. De tweede reden, aldus de krant, is dat Goodijk geen onderzoek heeft gedaan naar de financiën. Juist het forensisch onderzoek was daarvoor bedoeld. Dat onderzoek moet aantonen of er voor tonnen gefraudeerd is, zoals de NRC meldde. ‘Als het rapport niet openbaar wordt gemaakt, blijft de geur van fraude hangen. Wat heeft Akkermans te verbergen? Bovendien heeft Limburg recht om te weten of er goed is omgegaan met de, voornamelijk provinciale, subsidies. En als er geen fraude is gepleegd, dan heeft de beschuldigde Herman Vrehen recht op dat ontlastende rapport.’

De affaire leidde in april tot het opstappen van het voltallige college van Gedeputeerde Staten van Limburg. Ook gouverneur Theo Bovens stapte even later op.

Bron: De Limburger