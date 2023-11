‘Onderzoek forensische accountant legt bom onder overname van Vitesse’

De overname van voetbalclub Vitesse door de Common Group van de Amerikaan Coley Parry staat op losse schroeven. Het forensisch accountantskantoor Integis, dat door de licentiecommissie van de KNVB is ingehuurd, heeft onvoldoende financiële informatie gekregen van de investeerders. Dat meldt de Telegraaf op basis van ‘goed ingevoerde bronnen’.

Al 14 maanden geleden werd Parry gepresenteerd als de redder in nood bij de in problemen verkerende Arnhemse club. Nog altijd is de overname echter niet rond, en inmiddels is het de vraag of dat überhaupt nog gaat lukken. Integis werd door de licentiecommissie ingeschakeld om onderzoek te doen naar zowel het verleden van Vitesse onder de eerdere Russische eigenaren als de financiële achtergrond van de Common Group van Parry.

Geen eindoordeel

Hoewel bij Vitesse tot nu toe vooral is gecommuniceerd dat de vertraging door de Russische geldstromen wordt veroorzaakt, zouden de accountants nu juist met het tweede deel van de onderzoeksopdracht zijn vastgelopen. Integis heeft moeten concluderen dat Parry de informatieverplichting die nodig is voor de forensisch accountants om tot een afgewogen oordeel te komen over de financiële achtergrond van Common Group en de investeerders die daarachter schuil gaan onvoldoende heeft waargemaakt. Op basis van het materiaal dat er ligt, kan Integis op dit moment niet tot een eindoordeel komen.

Overname onzeker

Daardoor wordt het steeds onwaarschijnlijker dat de overname van Vitesse door de Common Group het vereiste goedkeuringslabel van de licentiecommissie van de KNVB gaat ontvangen. Dat zou financieel een flinke klap zijn voor Vitesse. De Amerikaan zou 15 à 20 miljoen euro beschikbaar hebben gesteld. Als de overname niet doorgaat wordt dat bedrag omgezet in leningen. Dat zou een nieuwe klap zijn voor de toch al geplaagde betaald voetbalclub. Eerder dit najaar werd al bekend dat BDO geen goedkeurende verklaring wil afgeven bij de jaarrekening over afgelopen seizoen omdat er twijfels zijn over de continuïteit van Vitesse. Ook sportief gaat het slecht met de club. Trainer Philip Cocu leverde onlangs nog zijn contract in.

Bron: Telegraaf