Van verduistering beschuldigd uitzendbureau schakelt Grant Thornton in

Uitzendbureau Reyhan uit ‘s-Heerenberg, dat voornamelijk arbeidsmigranten in de vleessector plaatst, ontkent stellig beschuldigingen van fraude en verduistering van meer dan 2,1 miljoen euro aan loon voor 2500 uitzendkrachten.

De zaak kwam maandag voor de rechter in Zwolle tijdens een eerste inleidende zitting, meldt regionaal dagblad de Gelderlander. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Reyhan, tegenwoordig RMS Meat genoemd, van het niet uitbetalen van loon aan uitzendkrachten. De verdediging beweert dat cruciale eindafrekeningen in een verborgen archief liggen, wat het ontbreken van bewijs in de in beslag genomen administratie zou verklaren.

Onderzoek accountant

Advocaat Leon van Kleef benadrukte dat fraude onwaarschijnlijk is, aangezien veel arbeidsmigranten na misstanden terugkeren naar het uitzendbureau. Forensisch accountant Ariën Oskam van Grant Thornton doet namens de verdediging onderzoek naar de ontbrekende stukken. “Ik heb geen reden aan te nemen dat die stukken niet authentiek zijn”, zei Oskam op de zitting. “Als ik indruk krijg dat zaken mij bewust verkeerd worden voorgespiegeld, dan geef ik direct mijn opdracht terug.”

De verdediging zegt bereid te zijn de stukken aan het OM te overhandigen nadat de accountant zijn onderzoek heeft afgerond. De zaak wordt in het voorjaar voortgezet.

Bron:

Uitzendbureau: van verduistering 2 miljoen euro is absoluut geen sprake, accountant doet onderzoek