Vijlbrief maakt langdurig uitstel van betaling erfbelasting mogelijk voor schrijnende situaties

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft een beleidsbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee een mogelijkheid tot langdurig uitstel van betaling van erfbelasting zonder invorderingsrente wordt gecreëerd. Daarmee wordt iets gedaan aan de tragische situatie waarin een nog niet volwassen kind zijn ouders verliest, de ouderlijke woning erft, maar vanwege de hieruit voortvloeiende fiscale verplichtingen zou worden gedwongen de geërfde ouderlijke woning te verkopen.

Kamervragen

Vijlbrief antwoordde in april al op Kamervragen naar aanleiding van een artikel van RTL Nieuws over zo’n schrijnende situatie dat hij bereid was om met een wijziging te komen. ‘In mijn brief kondigde ik aan dat ik voornemens ben een wijziging van wet- en regelgeving voor te bereiden om een oplossing te bieden voor deze en andere vergelijkbare situaties door vooruitlopend op wetgeving een beleidsbesluit te publiceren. Ik vind het namelijk belangrijk dat de wet en het beleid in deze gevallen nadrukkelijk rekening houden met de tragische situatie waarin kinderen dan verkeren’, schrijft Vijlbrief nu.

Wijzigingen

De staatssecretaris stuurt de Kamer met de brief ook de relevante onderdelen van de komende wijzigingen van de Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2021. De onderdelen in de bijlage betreffen het door hem aangekondigde beleidsbesluit. Met deze wijzigingen kan de fiscus nu in de eerder beschreven situaties langdurig uitstel van betaling verlenen en hoeft er geen invorderingsrente te worden betaald.

Kamerbrief beleidsbesluit langdurig uitstel voor schrijnende situaties in de erfbelasting