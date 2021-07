Zeker zeven op de tien bedrijven moet loonsteun terugbetalen

Onder bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling is de omzetdaling erg vaak te groot ingeschat. Van de €18,7 miljard aan verstrekt loonsteun moet daardoor zeker €4,2 miljard worden terugbetaald. Dat blijkt uit voorlopige berekeningen van ambtenaren van het ministerie van Financiën in een artikel in economenblad ESB, dat woensdag verschijnt.

Zeven op de tien bedrijven die loonsteun ontvingen hebben achteraf bezien teveel ontvangen. Die inschatting is volgens de ambtenaren waarschijnlijk nog aan de lage kant , omdat alleen gekeken is naar het verwachte omzetverlies versus de daadwerkelijk gerealiseerde omzetten op basis van CBS-cijfers in 29 sectoren. Een eventuele daling van de loonsom en overige steunmaatregelen die meetellen als omzet blijven daarmee buiten beeld. Ondanks de onzekerheidsmarge verwachten de ambtenaren dat hun berekening een goede indicatie geeft van de te verwachten terugvordering van NOW-steun.

Te hoge schattingen

Bij de NOW 1 zaten ondernemers met de inschatting van hun verwachte omzetverlies gemiddeld 32 procent te hoog. Slechts 14% zou het verlies te laag hebben berekend. Bij de NOW 2 schatte 79% van de aanvragers het omzetverlies te hoog in. Alles bij elkaar moet volgens de ambtenaren ongeveer ruim een derde van de €12,2 miljard aan verstrekte voorschotten in de NOW 1 en 2 straks worden terugbetaald. In totaal zou het daarbij gaan om ruim 51.000 van de 70.000 bedrijven die tijdens de eerste twee subsidieperiodes NOW hebben aangevraagd.

