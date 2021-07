EY maakt genomineerden Entrepreneur of the Year bekend

De vijf genomineerden voor de titel ‘EY Entrepreneur Of The Year 2021’ zijn bekend. Het zijn Henri en Jeannette Veldsink (Veldsink Groep), Bing Go (Go-Tan), Nils Clement (Euro Caps), Stijn Nijhuis (Enreach) en Rob Hermans (Fletcher Hotels) strijden dit jaar mee.

Ondernemers op een voetstuk

Het Entrepreneur Of The Year programma wordt jaarlijks door advies- en accountantsorganisatie EY wereldwijd in ruim zestig landen georganiseerd. In Nederland beleeft de verkiezing dit jaar zijn 25e editie. Het programma is bedoeld om ondernemerschap nadrukkelijk op een voetstuk te zetten en ondernemers aan te moedigen en te ondersteunen om het beste uit zichzelf, hun cliënten en hun medewerkers te halen.

Verkiezing

De in totaal 18 genomineerde ondernemers presenteren zich op 8 september aan een onafhankelijke jury die bestaat uit eerdere winnaars. Op 13 oktober aanstaande worden de winnaars bekendgemaakt. Naast de Entrepreneur Of The Year Award reikt EY ook de Emerging Entrepreneur Of The Year Award uit. Dertien ondernemers dingen mee naar deze award voor veelbelovende, snelgroeiende en innovatieve ondernemers. Ook zal de Family Business Legacy Award en de Social Impact Award worden vergeven.