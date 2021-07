Aantal faillissementen blijft historisch laag

Ook in juni was het aantal failliet verklaarde bedrijven historisch laag, meldt het CBS. In de eerste helft van dit jaar was het aantal faillissementen ruim de helft lager dan in de eerste helft van 2020.

Er zijn in juni tien bedrijven minder failliet verklaard dan in mei. In totaal gingen 138 ondernemingen op de fles; dat is veel minder dan op de piek in mei 2013 (816). Sinds augustus 2017 is het aantal faillissementen stabiel laag; in februari van dit jaar bereikte het aantal faillissementen zelfs het laagste niveau na december 1990.

Meer bouwers en financiële instellingen failliet

Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen: 25. Dat zijn er vier minder dan in mei. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in juni de meeste faillissementen uitgesproken in de sector verhuur en overige zakelijke diensten. Daar ging het aantal faillisementen van acht naar 16. Ook in de bouw (van 15 naar 19) en de financiële instellingen (van tien naar 21) steeg het aantal bedrijven dat kopje onder ging. De specialistische zakelijke dienstverlening liet ook een toename zien: van negen naar 12.