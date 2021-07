Dienstverlenende zzp’er raakt eerder in de knel

Zzp’ers in dienstverlenende beroepen als kappers en taxichauffeurs hebben de kleinste buffer, meldt CBS. Van deze groepen redt een derde het geen drie maanden als de inkomsten wegvallen.

Het CBS en TNO vroegen zzp’ers hoe lang hun huishouden het zonder inkomen zou uithouden. Begin dit jaar schatte 20% van de zelfstandig ondernemers zonder personeel in dat hun huishouden maximaal drie maanden rond kan komen als het inkomen uit hun bedrijf geheel weg zou vallen. Dat is ongeveer evenveel als begin 2019. Bijna vier op de tien zzp’ers (39%) zeggen het een jaar of langer te redden bij het wegvallen van bedrijfsinkomsten; dat is 2% minder dan twee jaar terug. Een op de zes zegt geen inschatting te kunnen maken.

Dienstverleners kampen met minder vraag

Met name zzp’ers in dienstverlenende beroepen en transport/logistieke beroepen geven aan snel in de problemen te komen. In deze groep geeft 84% aan door de coronamaatregelen tijdelijk minder of niet te hebben kunnen werken. Dienstverlenende zzp’ers zeggen ook meer dan gemiddeld dat de vraag naar hun diensten of producten is afgenomen tijdens de coronacrisis (80% ten opzichte van 51% gemiddeld). Zzp’ers met ICT-beroepen en met bedrijfseconomische en administratieve beroepen gaven begin dit jaar juist minder vaak aan binnen drie maanden het huishoudboekje niet meer rond te krijgen.

Belangrijke factor is het inkomen van de eventuele partner: heeft die zelf een inkomen, dan daalt het aandeel zzp’ers dat zegt geen drie maanden zonder bedrijfsinkomen te kunnen naar 17%.