Telefoonbedrijven deden onvoldoende onderzoek naar klanten

Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek afgerond naar verschillende groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons. De bestuurders van de bedrijven moeten naast een taakstraf ook in totaal 220.000 euro aan boetes betalen. Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat de bedrijven van 2012 tot en met 2016 onvoldoende onderzoek hebben gedaan naar klanten en contante betalingen niet hebben gemeld.

WWFT

Dat hadden zij volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) wel moeten doen. Daarnaast was de administratie van de bedrijven niet op orde. Dit is strafbaar. De twee bestuurders van de betreffende bedrijven hebben een taakstraf geaccepteerd. De Wwft stelt een aantal verplichtingen voor handelaren die contante betalingen van meer dan 10.000,- euro accepteren. Handelaren moeten cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Handelaren die zich niet houden aan de verplichtingen van de Wwft kunnen onderwerp worden van strafrechtelijk onderzoek.

Melding Financial Intelligence Unit

Het onderzoek van de FIOD startte in 2015 nadat er meldingen waren ontvangen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en ook de Financial Intelligence Unit (FIU) meldingen van contante geldstromen ontving. Uit het nader onderzoek bleek dat de betreffende bedrijven hebben nagelaten om in voorkomende gevallen cliëntenonderzoek te doen terwijl grote hoeveelheden telefoons en belkaarten aan hen werden verkocht. Deze transacties hadden niet mogen plaatsvinden zonder dit cliëntenonderzoek. Daarnaast vonden veel betalingen contant plaats die gelet op de hoogte van die betalingen gemeld hadden moeten worden bij de FIU.

Ernstige feiten

Het Openbaar Ministerie vindt het verzuimen van cliëntenonderzoek ernstig. Het is van groot belang dat handelaren die grote hoeveelheden contante betalingen ontvangen hun poortwachtersfunctie serieus nemen en de verplichtingen zoals gesteld in de Wwft naleven, zodat het potentiele witwassers en criminelen zo moeilijk mogelijk te maken om gelden wit te wassen. Het Openbaar Ministerie heeft meegewogen dat de feiten van geruime tijd geleden zijn en er in de tussentijd geen nieuwe meldingen bekend zijn geworden. In de zittingszaal kan een bedrijf ook niet anders dan een boete opgelegd krijgen. Het OM ziet de transactie in de vorm van de geldboetes als een passende afdoening.