Naleving van antiwitwaswetgeving: veranderingen en uitdagingen voor accountantskantoren

Sinds de invoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) in Nederland in 2008 is het landschap van antiwitwaswetgeving voortdurend in beweging geweest.

Deze wet is een samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties. Het doel is het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme, in lijn met Europese anti-witwasrichtlijnen. In 2018 onderging de Wwft aanzienlijke wijzigingen, met aanscherping van regels die van invloed zijn op de accountancypraktijk. Onder deze veranderingen vallen onder meer:

De verplichting voor kantoren om een risicobeoordeling op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen en actueel te houden (art. 2b Wwft).

De aanwijzing van een dagelijkse beleidsbepaler, belast met de naleving van de Wwft (art. 2d lid 1 Wwft).

De mogelijkheid voor kantoren om een onafhankelijke en effectieve compliance- en auditfunctie in te stellen (art. 2d lid 2 en lid 4 Wwft).

Het afschaffen van vrijstellingen voor eenvoudige belastingaangifte en aangifte erfbelasting.

Externe ontwikkelingen

Naast deze interne veranderingen zijn er externe ontwikkelingen die de regelgeving verder hebben gevormd. Zo werd in 2020 de Vijfde anti-witwasrichtlijn geïmplementeerd, waardoor aanbieders van diensten voor het wisselen van virtuele valuta’s en aanbieders van bewaarportemonnees onder de Wwft vallen. Ook werd de invoering van een UBO (uiteindelijk belanghebbende) -register verplicht.

Echter zorgde de implementatie van het UBO-register voor enige weerstand. Op 22 november 2022 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de publieke toegankelijkheid van het UBO-register in strijd was met het recht op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens. Dit resulteerde in tijdelijke beperkingen in de toegang tot UBO-registers voor juridische entiteiten en trusts.

Flinke boete

Een specifiek geval benadrukt de ernst van het naleven van de Wwft. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) legde een flinke boete op aan een accountantskantoor wegens overtredingen van de monitorings- en verscherpt cliëntenonderzoeksplicht. Ondanks bezwaar en juridische stappen, oordeelde de rechtbank Rotterdam dat de boete gerechtvaardigd was, wat de noodzaak benadrukt voor accountantskantoren om de regelgeving serieus te nemen.

De uitdagingen en verantwoordelijkheden voor accountantskantoren met betrekking tot anti-witwasregelgeving blijven dus prominent aanwezig. Het is van belang voor deze kantoren om zich bewust te zijn van de voortdurende ontwikkelingen en de naleving van de Wwft serieus te nemen, om zo de integriteit van de financiële sector te waarborgen.

