‘Anti-witwasaanpak niet efficiënt, teveel impact op ondernemers’

Ondernemers hebben door anti-witwasregelgeving te maken met disproportionele regeldruk, belanden soms al snel in het verdachtenbankje en krijgen geen betaalrekening meer, constateren MKB-Nederland en VNO-NCW. Dat terwijl de aanpak van witwassen volgens de ondernemersorganisaties tekortschiet.

Ondanks de talloze verplichtingen en regels bij poortwachters worden er niet of nauwelijks meer ‘boeven’ gepakt, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Tegelijkertijd worden bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering geraakt. De ondernemersorganisaties hebben een actieplan opgesteld om de witwasaanpak drastisch te verbeteren en de negatieve gevolgen voor ondernemers te beperken. Daarin pleiten ze onder meer voor een wettelijk recht op een basisbetaalrekening.

Volgens de ondernemersorganisaties gebeurt het steeds vaker dat bonafide ondernemers geen bankrekening krijgen of de rekening wordt opgezegd omdat ze werkzaam zijn in een hoogrisicocategorie. De verplichtingen en regels waar banken in het kader van de antiwitwaswetgeving mee te maken hebben maken hen risicomijdend. MKB-Nederland en VNO-NCW willen daarom dat er een wettelijk recht op een werkbare basisbetaalrekening voor ondernemers komt, zoals dat ook in België bestaat.

‘Enorme verplichtingen bij poortwachters’

Het doel van de antiwitwaswetgeving staat buiten kijf, de uitvoering is echter inefficiënt en ineffectief, schrijven de ondernemersorganisaties in hun actieplan dat ze naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Die debatteert deze week over het beleid. ‘De wetgeving leidt tot enorme verplichtingen bij poortwachters zoals banken, notarissen en makelaars. Het houdt tienduizenden slimme mensen bezig die allerlei checks doen, maar met de opbrengst gebeurt vrijwel niets omdat er aan de publieke kant onvoldoende opsporingscapaciteit en-prioriteit is.’

Ongebruikelijke transacties

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW moet het beleid veel meer worden gericht op de echte risico’s; van rule-based naar risk-based. ‘Nederland eist als enige EU-lidstaat dat ook ongebruikelijke transacties worden gemeld in plaats van alleen verdachte transacties. De dreiging van hoge boetes door toezichthouders maakt nu dat poortwachters voorzichtig zijn, en veel méér uitvragen bij klanten dan nodig is.’

De ondernemersorganisaties pleiten ook voor een limiet voor cashbetalingen tot €3.000. Het kabinet is daar ook voorstander van. Verder moeten er meer mogelijkheden komen voor onderlinge informatiedeling tussen poortwachters en vragen MKB-Nederland en VNO-NCW om de aanstelling van een nationaal coördinator witwassen.