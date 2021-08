Drie grootbanken blijven overeind in Europese stresstest

De meeste Europese banken hebben genoeg geld in kas om zware klappen op te vangen. Dat blijkt uit de stresstest van de bankenautoriteit EBA. ABN Amro scoort het beste van de Nederlandse banken. Ook concurrenten ING en Rabobank blijven overeind.

De EBA bekeek bij vijftig banken wat diverse stress-scenario’s betekenen voor de buffers. Doorgerekend zijn onder meer een langdurig lage rente en economische krimp. Over het algemeen blijkt dat de coronacrisis de financiële positie van de banken nauwelijks heeft aangetast. Sinds de vorige stresstest drie jaar geleden is de kapitaalpositie versterkt, concludeert de EBA. Gezamenlijk is de ratio 15%: het hoogste punt sinds het begin van de tests in 2010.

ABN Amro, ING en Rabo blijven overeind

ABN Amro zou eind 2023 in een worst-case-scenario uitkomen op een Common Equity Tier 1-kapitaalratio van 13,5%, tegen nu 17,7%. Rabobank en ING verliezen meer in de stresstest, maar blijven makkelijk overeind. bij Rabo daalt de ratio van 16,8% naar 10,1%, ING ziet de buffer slinken van 15,4% naar 11,0%. In de test waren ook de Nederlandse Waterschapsbank betrokken (afname van 45,1% naar 37,8%) en BNG Bank (van 33,4% naar 23,5%). De Waterschapsbank houdt daarmee de grootste buffer over van alle banken in de test. De Zweedse Länförsäkringar Bank blijkt het meest stressbestendig: de CET1-kapitaalratio levert bij de ergste problemen maar 0,8% in. De Italiaanse Banca Monte dei Paschi di Siena ziet de buffers compleet wegsmelten in het slechtweerscenario en belandt op een ratio van -0,1%.

Gemiddeld ruim voldoende

In totaal zouden de EU-banken ongeveer een half procentpunt van de ratio inleveren. ‘Desondanks eindigen banken in de stresstest met een gemiddelde ratio van boven de 10%.’ De impact van het doemscenario is wel groter voor banken die niet over de grens actief zijn en met lagere nettorentebaten.